Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

L'Unione europea dovrebbe sospendere i suoi legami commerciali e istituzionali con Israele per scoraggiare i crimini di guerra nella Striscia di Gaza, ha detto la relatrice delle Nazioni Unite sulla Palestina.

La premessa è che la soglia oltre la quale si deve parlare di genocidio è stata raggiunta e oltrepassata a Gaza. A dirlo è Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Albanese ha dichiarato mercoledì a Euronews che l'Ue ha "l'obbligo" di sospendere l'accordo di associazione con Israele, dato che la sua offensiva viola le disposizioni del patto in materia di diritti umani.

"Israele ha i mezzi politici, finanziari ed economici per continuare a operare come sempre. Non ha alcun incentivo a cambiare condotta" ha spiegato Albanese.

"L'Ue deve sospendere l'accordo con Israele"

"L'Europa è il principale partner commerciale - che rappresenta credo il 30% del commercio di Israele - quindi ha un potere enorme e dovrebbe usarlo. Alla fine, questa non è un'opzione, è un obbligo perché l'articolo 2 dell'accordo di associazione prevede la sospensione in caso di violazione dei diritti umani", ha aggiunto.

Una recente iniziativa dei leader di Irlanda e Spagna, che chiedevano alla Commissione europea di sospendere l'accordo Ue-Israele, ha incontrato la resistenza di altri Stati membri desiderosi di sostenere la posizione di solidarietà del blocco con Israele.

La decisione di sospendere l'accordo richiederebbe il consenso unanime di tutti i 27 Stati membri dell'Ue. Ma i leader del blocco si sono sempre scontrati sul conflitto scoppiato dopo l'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre.

Chieste sanzioni più concrete nei confronti di Israele

Albanese ha affermato che la riluttanza dell'Ue a usare le misure in suo potere per chiedere conto a Israele perpetua l'impunità di quest'ultimo e rivela uno "scollamento" tra la classe politica europea e l'ampia porzione della società che ha insistentemente chiesto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza assediata.

Ha inoltre dichiarato che i leader dell'Ue devono adottare contromisure più concrete contro Israele, tra cui la revoca del riconoscimento diplomatico e sanzioni mirate ai funzionari governativi.

La sospensione formale delle relazioni commerciali dovrebbe estendersi anche alle "società private registrate sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri dell'Ue".

Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Salvatore Di Nolfi/' KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

Albanese ha aggiunto che le condizioni per sospendere l'Accordo di associazione Ue-Israele esistevano già prima del 7 ottobre e che lo scoppio della guerra a Gaza, data la lunga storia di Israele nella creazione di insediamenti e la "continua annessione annunciata del territorio palestinese occupato", era già un crimine di guerra.

Il suo rapporto, che accusa Israele di aver sovvertito il linguaggio del diritto internazionale - come i concetti di "scudo umano" e "danno collaterale" per fornire una copertura legale al genocidio - è stato ferocemente respinto da Israele come "osceno".

Appello a controllare i finanziamenti dell'UE alle aziende militari israeliane

Intervenendo insieme ad Albanese al Parlamento europeo, l'eurodeputato spagnolo Manu Pineda, del gruppo della Sinistra, che presiede la delegazione parlamentare per le relazioni con la Palestina, ha criticato l'Ue per il presunto finanziamento di imprese militari in Israele.

Ha affermato che i produttori di droni che forniscono la loro tecnologia alle Forze armate israeliane hanno ricevuto fondi dal progetto Horizon Europe dell'Ue, una dichiarazione recentemente confermata da un'analisi di due osservatori indipendenti, Statewatch e Informationsstelle Militarisierung (IMI).

"Altre aziende e istituzioni militari israeliane hanno ricevuto milioni di euro per lo sviluppo di droni negli ultimi anni, nonostante il presunto divieto di finanziamento dell'Ue per i progetti militari e di difesa", hanno affermato gli osservatori nella loro analisi di marzo.

Secondo l'eurodeputato Pineda, le "mani dell'Ue sono macchiate di sangue" per non aver garantito che i suoi fondi non contribuissero all'offensiva di Israele.

"È vergognoso che l'Unione europea continui a comprare e vendere a Israele armi e bombe che cadono sulle teste dei bambini palestinesi nella Striscia di Gaza", ha dichiarato l'eurodeputato Pineda.

Stati Uniti e Germania, i maggiori fornitori di armi a Israele

La polemica divampa mentre cresce la pressione sull'amministrazione Biden negli Stati Uniti e sul governo tedesco affinché smettano di inviare armi a Israele.

Si stima che Stati Uniti e Germania insieme forniscano circa il 99% di tutte le armi che Israele riceve dai governi stranieri. Secondo le stime, le vendite di armi della Germania a Israele ammontano a 300 milioni di euro solo nel 2023.

Martedì scorso, la Germania ha contestato le accuse mosse dal Nicaragua alla Corte Suprema delle Nazioni Unite, secondo cui Berlino avrebbe agevolato i crimini di genocidio vendendo armi a Tel Aviv, sostenendo che tali accuse non hanno "alcuna base di fatto o di diritto".