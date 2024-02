Di Euronews

Sui social media e sui canali d'informazione filorussi si è diffusa la voce che il presidente francese Emmanuel Macron ha cancellato la sua visita a Kiev perché le autorità ucraine stavano organizzando un attentato contro di lui

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato la sua visita a Kiev a causa di un attentato orchestrato dal governo ucraino?

È quanto sostiene una notizia che circola sui social media... Andiamo a scoprire la verità dietro a questa storia.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto rimandare la sua visita in Ucraina la scorsa settimana, adducendo motivi di sicurezza, senza fornire ulteriori dettagli.

Molto rapidamente, le voci hanno iniziato a circolare sui social media. Secondo questo video presumibilmente trasmesso dal canale di informazione internazionale France 24, Macron ha annullato la visita perché Kiev si stava preparando ad assassinare il leader francese.

Il servizio tv ha scioccato numerosi utenti dei social media. Ma ciò che è ancora più sorprendente è che il conduttore di France 24 Julien Fanciulli non ha mai pronunciato tali parole.

Quello che abbiamo qui è un perfetto esempio di deep fake: un video di una persona in cui il suo volto o il suo corpo sono stati alterati digitalmente in modo da far sembrare che stia dicendo qualcosa che in realtà non ha mai pronunciato. Si tratta di una tecnica sempre più comune, utilizzata in modo malevolo per diffondere disinformazione.

Chi ha prodotto il video falso ha utilizzato l'intelligenza artificiale per imitare la voce del giornalista.

France 24 ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che tale servizio non è mai stato trasmesso.

Ma da dove viene questa fake news? È apparsa per la prima volta sui canali Telegram filorussi la settimana scorsa, poi è stata ripresa e pubblicata dal media statale russo Izvestia, noto per la diffusione di disinformazione sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

L'articolo di Izvestia cita come fonte un utente di Twitter, tale José Fernandes: l'account è stato creato nel settembre 2023 e ha postato contenuti filorussi e antisemiti, come ha sottolineato Christo Grozev, un giornalista investigativo.

Il post ha iniziato a prendere piede soprattutto dopo che l'ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev ha condiviso le false accuse su X.

Come si fa a capire se un video è un deep fake? Nel caso del falso servizio di France 24, se si osserva attentamente si nota che il movimento delle labbra del presentatore non è sincronizzato con l'audio. Anche l'intonazione della voce sembra robotica e poco naturale.

Inoltre, se si parla francese si può notare che alcune frasi sono un po' goffe e non rispettano il modo naturale di parlare di un conduttore televisivo.

Infine, si può fare una semplice ricerca online per vedere se queste informazioni sono state riportate da altre fonti di notizie attendibili.