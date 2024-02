Di Euronews

Euronews l'ha intervistato durante la sua recente visita in Ucraina. L'ex ministro dell'Economia lituano sottolinea il ruolo della memoria storica dei lituani nel sostegno incondizionato a Kiev: ancora vivi nei ricordi gli orrori dell'epoca sovietica

La Lituania, il primo dei tre paesi baltici a dichiarare l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1990, è uno dei maggiori donatori pro capite di aiuti militari e finanziari all'Ucraina.

Forse perché gli orrori della vita sotto il dominio sovietico sono ancora vividi nella memoria dei lituani. A dirlo è ilcommissario europeo per l'Ambiente ed ex ministro dell'Economia lituano Virginijus Sinkevičius.

Euronews lo ha raggiunto di recente in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

"Riguarda innanzitutto la nostra storia, quando centinaia di migliaia di persone - se eri una famiglia di insegnanti, se possedevi una grande fattoria, molto probabilmente venivi mandato in Siberia, da cui la maggior parte delle persone non è mai tornata", spiega Sinkevičius.

"E se guardate - continua - non è cambiato molto: così tanti bambini rapiti, così tante famiglie internate nei campi in Russia, eccetera. Quindi questa pulizia etnica... Quello che stanno facendo non è tanto diverso, questa ambizione imperiale che stanno riversando sull'Ucraina... E in Lituania rievoca ancora, ovviamente, una parte della nostra tragica storia."

Gli errori dell'Unione europea

Secondo il commissario europeo, l'Europa deve evitare ulteriore compiacenzain materia di sicurezza.

"Per il mondo occidentale è estremamente importante assicurarsi di avere un piano per sostenere l’Ucraina, perché ora questo processo decisionale così lungo, perché si discute per ogni decisione, manda un segnale molto positivo a Mosca e molto negativo all'Ucraina", dice Sinkevičius.

L'errore dell'Europa, aggiunge, è pensare ancora "che un mese o un altro [la guerra] potrebbe finire". "Ma la Russia scommette proprio su questo. Stanno aspettando le elezioni negli Stati Uniti e le elezioni nell'Ue, che potrebbero configurare un'Unione completamente diversa. Vediamo già che alcuni dei nuovi governi dell'Ue non sono così favorevoli all'Ucraina".

E per quanto riguarda Viktor Orban?

"È vergognoso non vedere quanto è ovvio che la mossa di rinviare le decisioni, di non votare sull'adesione della Svezia alla Nato, sia un'evidente azione contro la sicurezza collettiva. Contro gli interessi dell'Ue, contro gli interessi del mondo occidentale. Ed è qualcosa che può soddisfare solo una parte: il regime di Mosca. Quindi è tempo di aumentare veramente le nostre capacità di difesa, l'industria della difesa, non solo per provvedere all'Ucraina ma anche per provvedere a noi stessi", conclude Sinkevičius.