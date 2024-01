Di Antonio Avenoso

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore e non rappresentano in alcun modo la posizione editoriale di Euronews.

Incoraggiare circa 13.500 adolescenti a mettersi alla guida di camion sarebbe un esperimento pericoloso, che porterebbe un numero maggiore di conducenti ad alto rischio al volante di veicoli che causano la maggiore devastazione quando si schiantano, scrive Antonio Avenoso.

Immaginate di guidare un'auto lungo una strada rurale di notte con i vostri figli che dormono sul sedile dietro. C'è un po' di nebbia e la visibilità è ridotta. All'improvviso, un autoarticolato di 40 tonnellate viene verso di voi dalla direzione opposta. Mentre si avvicina, solo una linea bianca tratteggiata sulla strada separa voi e la vostra famiglia dall'oblio.

Chi vorreste al volante di quell'autoarticolato? Un autista con diversi anni di esperienza di guida in queste condizioni? E se invece fosse un adolescente, appena uscito da scuola?

Le lobby dell'industria stradale vogliono gli adolescenti al volante

Dal 2006, l'Unione Europea ha ragionevolmente raccomandato un'età minima di 21 anni per i conducenti di camion e di 24 per quelli di autobus. Negli ultimi anni, però, l'industria del trasporto su strada ha fatto pressioni per abbassare questi minimi per risolvere la crisi delle assunzioni nel settore.

Offrire condizioni migliori, tempi di guida e di riposo più ragionevoli e meno tempo lontano da casa sembrano essere fuori discussione per la lobby del settore, che preferisce assumere adolescenti.

Le pressioni dell'industria stradale hanno funzionato. Con la benedizione dell'Ue, diversi Stati membri hanno abbassato l'età minima, fissata di solito a 18 anni per gli autisti di camion, a condizione che i giovani abbiano completato una formazione professionale aggiuntiva oltre agli esami pratici e teorici richiesti.

Ma la ciliegina sulla torta per il settore dei trasporti sarebbe se tutti gli Stati membri fossero obbligati a farlo e gli adolescenti potessero guidare i camion in tutto il continente.

Autocisterne caricate di carburante a Wesseling vicino a Colonia, aprile 2022. AP Photo/Martin Meissner

L'industria vuole spingersi ancora più in là, consentendo ai 16 e 17enni di iniziare la guida accompagnata di autocarri, per iniziare a guidare da soli non appena compiono 18 anni.

Lo scorso marzo, la Commissione Europea ha ceduto alle pressioni e ha pubblicato una proposta di revisione delle norme sulle patenti di guida che richiederebbe agli Stati membri di offrire un programma di guida accompagnata che consenta ai 17enni di guidare un camion. A dicembre, la commissione trasporti del Parlamento europeo ha appoggiato la proposta.

Secondo le stime della Commissione europea, 13.500 diciassettenni potrebbero così mettersi alla guida di autocarri. Si potrebbe pensare che ci sia una solida base scientifica per questo cambiamento proposto. Non è così. L'industria dichiara che non avrebbe alcun impatto sulla sicurezza stradale, ma non ha fornito alcuna prova o dato a sostegno di questa opinione.

Le statistiche sui giovani conducenti di camion sono estremamente preoccupanti

Peggio ancora, la Commissione europea non ha indagato adeguatamente sulla questione.

La motivazione della modifica fornita nella valutazione d'impatto ufficiale si basa sul fatto che un programma di guida accompagnata per i 17enni in Germania ha dato risultati positivi per la sicurezza stradale.

Questo non è sufficiente. Il lavoro di un autista professionista di camion è molto diverso dall'uso occasionale dell'auto. E quando un camion si schianta, la devastazione causata può essere assolutamente catastrofica.

Se fosse stato un adolescente a causare un incidente del genere, ne avrebbe vissuto le conseguenze per decenni. Le famiglie delle vittime non supererebbero mai il lutto.

Un camion si è schiantato durante un forte temporale sull'autostrada A 71 vicino a Erfurt, nel gennaio 2018 AP Photo/Jens Meyer

L'ETSC ha esaminato i dati disponibili sui conducenti di camion adolescenti, che sono estremamente preoccupanti. Una ricerca dell'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV) mostra che i conducenti di mezzi pesanti di età compresa tra i 18 e i 20 anni hanno causato un numero molto più elevato di collisioni con lesioni, in relazione al numero di patenti registrate per questa fascia di età, rispetto a tutte le altre fasce di età dei conducenti di mezzi pesanti.

L'ETSC ha analizzato anche i dati della Finlandia e della Polonia, altri Paesi che ammettono conducenti di camion più giovani, e mostra la stessa situazione.

Un anno di guida accompagnata dei camion è meglio di niente.Ma è improbabile che inverta i danni provocati dall'aumento massiccio del numero di conducenti di camion di età inferiore ai 21 anni.

Questo progetto deve essere fermato sul nascere

La scienza dimostra che l'inesperienza è solo uno dei molteplici fattori che influenzano i giovani conducenti. I giovani subiscono notevoli cambiamenti biologici e sociali tra i 15 e i 25 anni. Lo sviluppo del cervello è in corso durante questo periodo e non si completa prima dei vent'anni. Di conseguenza, quando i giovani imparano a guidare, le loro capacità cognitive non sono ancora completamente sviluppate.

Ciò influisce sulla loro percezione e sul loro atteggiamento nei confronti del rischio. Lo sviluppo cognitivo durante la pubertà può portare a una maggiore instabilità emotiva e a comportamenti più assertivi.

Pertanto, come utenti della strada, i giovani tendono a mostrare comportamenti rischiosi e ad avere una minore consapevolezza dei pericoli che devono affrontare.

La ricerca biologica dimostra che, all'età di 18 anni, le aree del cervello umano responsabili dell'integrazione delle informazioni e del controllo degli impulsi sono ancora in fase di sviluppo.

Incoraggiare altri 13.500 adolescenti a mettersi alla guida di autocarri sarebbe un esperimento vasto e pericoloso, che porterebbe un numero maggiore di conducenti ad alto rischio al volante di veicoli che causano la massima devastazione in caso di incidente.

Il mese prossimo la sessione plenaria del Parlamento europeo potrebbe decidere il destino di questa proposta.

Ci auguriamo che i deputati riflettano sulle implicazioni di quello che sarebbe un grave passo indietro per la sicurezza stradale in Europa. Gli adolescenti alla guida di camion sono un'idea che deve essere fermata sul nascere.

Antonio Avenoso è direttore esecutivo del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti.

Antonio Avenoso è direttore esecutivo del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti.