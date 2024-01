Di Euronews

Secondo uno studio del 2017, l'alimentazione di cani e gatti crea l'equivalente di circa 64 milioni di tonnellate di anidride carbonica negli Stati Uniti ogni anno, quanto 13,6 milioni di automobili. Ma gli altri esperti non sono molto d'accordo

Il migliore amico dell'uomo è nemico del Pianeta? È in corso un dibattito sul fatto che possedere un animale domestico sia inquinante quanto possedere un'automobile.

Andiamo a vedere se è vero.

Il vostro adorabile cucciolo è dannoso per il Pianeta quanto un'auto che consuma benzina? Sebbene l'esatta impronta di carbonio dei nostri amici pelosi sia ancora fonte di dibattito, una cosa è chiara: cani e gatti hanno un impatto sul Pianeta.

Come? La loro dieta è la principale responsabile della loro impronta di carbonio, poiché richiede energia, terra e acqua per essere prodotta.

Uno degli studi più spesso citati al riguardo è stato condotto da Gregory Okin, professore di geografia all'Ucla (l'Università di Los Angeles).

Secondo il suo studio del 2017, l'alimentazione di cani e gatti crea l'equivalente di circa 64 milioni di tonnellate di anidride carbonica negli Stati Uniti ogni anno. Si tratta più o meno dello stesso impatto di 13,6 milioni di automobili in circolazione.

Okin sostiene inoltre che se i nostri animali domestici formassero un proprio Paese, questo si collocherebbe al quinto posto nel consumo globale di carne, dopo Cina, Stati Uniti, Brasile e Russia.

I dubbi sullo studio di Okin

Tuttavia, diversi scienziati hanno espresso dubbi sull'accuratezza di questi risultati. L'argomentazione è che molto cibo per animali domestici proviene da sottoprodotti animali come polmoni, reni e trippa.

Lo studio del 2017, invece, conteggia le emissioni di gas serra come se mucche e polli fossero allevati al solo scopo di essere trasformati in cibo per animali, cosa che avviene molto raramente, spiega Peter Alexander, docente senior di Sicurezza alimentare globale presso l'Università di Edimburgo.

"Penso che sia molto difficile da avallare, in primis perché duplica il conteggio: queste valutazioni del ciclo di vita che calcolano i fattori di emissione per la carne si basano su quanta carne viene prodotta, non su quanta carne e quanti sottoprodotti vengono prodotti. Quindi, in effetti, se si sommasse tutto in questo modo, si finirebbe per avere più emissioni di quelle effettivamente prodotte", dice Alexander.

In Europa, i gatti sono stati gli animali domestici più popolari nel 2022, con oltre 127 milioni di gatti che risiedono nel 26% delle famiglie. I cani erano inferiori solo di un punto percentuale, con il 25% delle famiglie europee che avevano un cane da compagnia.

Ma quindi possedere un animale domestico inquina di più che possedere un'automobile?

Alexander dice di no, le automobili sono di gran lunga più inquinanti.

"Direi che per un'auto a benzina media nel Regno Unito, l'equivalente di possedere un cane di dieci chilogrammi per un anno sarebbe guidare per circa duemila chilometri, che è circa il 20% della distanza media percorsa dalle persone nel Regno Unito. Sospetto che nel resto d'Europa sia più o meno lo stesso. Quindi avere un cane di piccola taglia equivale all'incirca a un quinto di un'automobile", spiega il professore.

Quindi non preoccupatevi, nessuno vi sta dicendo che dovete abbandonare il vostro animale domestico. Ma cosa fare se si vuole ridurre l'impronta di carbonio del proprio animale domestico?

Secondo diversi studi, è possibile ridurre la quantità di carne somministrata ad alcuni animali domestici e adottare animali più piccoli per limitare la quantità di cibo per animali domestici da produrre.