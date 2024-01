Dal 2,4% registrato a novembre si prevede un aumento dell'inflazione fino al 2,9%. I dati preliminari dell'Eurostat suggeriscono però che su base mensile i prezzi restano pressocché stabili

L'inflazione a dicembre 2023 nell'Eurozona è tornata a salire. Secondo le stime flash pubblicate da Eurostat, i prezzi nell'ultimo mese dell'anno nei 20 Paesi che adottano l'euro sono aumentati del 2,9% rispetto al mese di dicembre 2022. A novembre 2023 l'inflazione su base annuale era del 2,4%.

Nel dettaglio sull'inflazione su base mensile tuttavia l'aumento dei prezzi da novembre 2023 a dicembre 2023 dovrebbe attestarsi a un livello pari allo 0,2%. L'inflazione è cresciuta prevalentemente nel settore dei servizi, con una variazione dello 0,7%, e in quello dei beni alimentari non processati, dove si nota un aumento dello 0,4%.

In attesa dei dati ufficiali, generalmente pubblicati intorno alla metà di ciascun mese, l'Ufficio statistico europeo fa sapere che il settore in cui si riscontra l'inflazione su base annua maggiore è quello dei generi alimentari, dell'alcol e del tabacco, con un tasso del 6,1% (in calo dal 6,9% di novembre 2023). I prezzi nei servizi sono aumentati su base annua del 4%, mentre nel settore dell'energia continua la deflazione, ma in misura minore rispetto a novembre e ottobre (-6,7% invece che l'11,5% di novembre).

I Paesi in Europa con i rincari maggiori

I Paesi in cui l'aumento dei prezzi dovrebbe mostrare le percentuali più alte sono Slovacchia (6,6%), Austria (5,7%) e Croazia (5,4%). Tra le grandi economie spiccano il 4,1% e il 3,8% attesi rispettivamente per Germania e Francia. In Italia l'inflazione su base annua a dicembre è stimata allo 0,5%, quella su base mensile allo 0,2%.