Alcuni utenti social avrebbero diffuso la notizia che la Marina turca avrebbe bloccato il passaggio della flotta russa nello Stretto del Bosforo. Abbiamo visto i video e abbiamo scoperto che non è proprio così

In questa puntata di The Cube voliamo in Turchia perché, dopo la pubblicazione di alcuni video sui social media, alcuni utenti hanno iniziato a vociferare che si tratterebbe di una dichiarazione di guerra aperta a Mosca.

Questi video mostrerebbero una flotta di navi da guerra turche che bloccano il passaggio delle navi russe sullo stretto del Bosforo.

Lo stretto del Bosforo è un'importante rotta marittima ed è l'unico modo in cui paesi come Russia e Ucraina possono raggiungere il Mar Mediterraneo dal Mar Nero.

Il tweet mostra oltre cento navi mentre bloccherebbero l'accesso della Russia al Mediterraneo. Secodno gli utenti ciò violerebbe la Convenzione di Montreux.

Ma, dopo un'attenta indagine abbiamo scoperto che non si tratterebbe del tutto così.

