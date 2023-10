L'Unione europea sospende gli aiuti alla Palestina

Dopo gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre, la Commissione europea ha deciso di sospendere i pagamenti effettuati alle autorità palestinesi, che ammontano in totale a 691 milioni di euro. Ma gli aiuti umanitari proseguiranno

PUBBLICITÀ

La decisione è stata annunciata da Olivér Várhelyi, commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, in reazione all'attacco militare lanciato dal movimento che controlla la Striscia di Gaza.

"In qualità di principale donatore per i palestinesi, la Commissione europea sta mettendo sotto esame l'intero portafoglio di sviluppo, per un valore totale di 691 milioni di euro", ha scritto Várhelyi su X.

Aiuti sospesi

La sospensione riguarderà tutti i pagamenti attualmente in corso, con i "progetti sotto posti a revisione" mentre tutti i nuovi stanziamenti di bilancio, compresi quelli per il 2023, saranno rinviati.

"L'incitamento all'odio, alla violenza e la glorificazione del terrore hanno avvelenato le menti di troppi", ha scritto Várhelyi. "Bisogna agire subito".

Un altro commissario, quello alla Gestione delle crisi Janez Lenarčič, ha poi specificato che gli aiuti umanitari ai palestinesi proseguiranno, e la decisione sembra riguardare dunque soltanto i fondi dedicati allo sviluppo.

Intanto l'Austria ha annunciato lo stop al trasferimento di 20 milioni di euro e la Germania una sospensione temporanea per effettuare una "revisione finanziaria". Altri governi esprimono perplessità sull'annuncio dello stop ai fondi. L'Irlanda, ad esempio, chiederà formalmente un chiarimento all'esecutivo comunitario.

L'Unione europea è uno dei principali fornitori di aiuti umanitari e finanziari alla Cisgiordania, il territorio governato dall'Autorità Nazionale Palestinese del presidente Mahmoud Abbas, e alla Striscia di Gaza.

Il sostegno è destinato ai servizi essenziali, come la sanità, l'assistenza sociale, gli stipendi dei dipendenti pubblici e i progetti di sviluppo. Per quanto riguarda Gaza, il denaro viene raccolto e convogliato attraverso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa).

Le reazioni nell'Ue

Nei giorni successivi all'attacco di Hamas, anche alcuni Paesi dell'Unione europea hanno deciso di riconsiderare il loro supporto umanitario ai territori palestinesi.

L'Austria ha annunciato lo stop al trasferimento di 20 milioni di euro e la Germania una sospensione temporanea per effettuare una "revisione finanziaria".

Oltre alle misure concrete, ci sono le prese di posizione. Il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Peter Stano ha ribadito che l'Unione appoggia "il diritto di Israele a difendersi", pur specificando che le operazioni vanno condotte "nel rispetto del diritto internazionale".

I vertici delle istituzioni comunitarie, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a quella del Parlamento Roberta Metsola, avevano già condannato in maniera netta l'attacco, decidendo pure di proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei rispettivi edifici, in segno di solidarietà con il popolo israeliano.

L'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell, che al momento si trova in Oman per un incontro con i rappresentanti dei Paesi del Golfo, ha convocato un consiglio dei ministri degli Esteri d'emergenza per affrontare la situazione.

"Dare a Israele un assegno in bianco, come potrebbero fare ora gli europei, rischia di avere un esito pericoloso e controproducente" Hugh Lovatt Analista dell'European Council on Foreign Relations

I dubbi degli esperti

Hugh Lovatt, analista dell'European Council on Foreign Relations ed esperto di relazioni israelo-palestinesi, spiega a Euronews che la decisione europea potrebbe rivelarsi pericolosa. "Gli europei dovrebbero sostenere il diritto di Israele all'autodifesa, ma premere per una risposta in linea con il diritto internazionale".

"Un'invasione totale di terra e attacchi sproporzionati che prendono di mira i civili palestinesi avranno conseguenze di vasta portata e destabilizzanti sia per gli israeliani che per i palestinesi, anche aumentando il sostegno alla resistenza armata palestinese e aumentando il rischio che Hezbollah entri nel conflitto", ha aggiunto.

"Dare a Israele un assegno in bianco, come potrebbero fare ora gli europei, rischia di avere un esito pericoloso e controproducente", spiega l'esperto.

Lovatt ritiene inoltre che l'Europa debba lavorare a stretto contatto con altri Stati arabi che possono mediare nel conflitto, in particolare Egitto e Qatar.