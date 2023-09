"Putin ha già perso", parola dell'ambasciatore Usa a Bruxelles

Le notizie secondo cui Russia e Corea del Nord discuteranno di forniture militari mostrano il fallimento della guerra di Vladimir Putin in Ucraina, secondo Mark Gitenstein, ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione europea

Ogni incontro tra la Russia e la Corea del Nord è un segnale del fatto che la strategia dell’Occidente nei confronti di Mosca sta funzionando.

Parola di Mark Gitenstein, ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione europea. Per lui, Vladimir Putin, ha già perso la guerra e gli ucraini emuleranno quanto fatto dagli statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un segnale di fallimento

"Il fatto che Putin si rechi in Corea del Nord per procurarsi armi è un’indicazione che la nostra strategia sta funzionando. I controlli e le sanzioni sulle esportazioni hanno riportato il suo esercito al 19esimo secolo. Per procurarsi equipaggiamento militare, andrà in un Paese dove altrimenti non sarebbe mai andato. Per me questa è un'indicazione del fallimento di Putin e del nostro successo".

Nel frattempo il presidente russo ha detto a quello turco Recep Tayyip Erdoğan che se non si fermano le sanzioni non firmerà un nuovo accordo sul grano. Come reagire?

"La cosa più importante è non credere alle bugie di Putin. Sta bombardando i depositi di cerealu. Ha iniziato questa guerra, che sta causando la crisi alimentare in tutto il mondo. La gente muore di fame a causa per le sue decisioni".

L'Ue fa molto affidamento sugli Stati Uniti. Ma c'è ancora supporto per la causa ucraina fra gli statunitensi, che andranno alle urne l'anno prossimo?

"Mi piace credere che gli americani siano molto simili a me. Io guardo la televisione ogni giorno: è come guardare la Seconda Guerra Mondiale in diretta.

Quando vedi i russi bombardare reparti di maternità o far saltare in aria condomini, l'istinto naturale è fare qualcosa al riguardo. E penso che sia così che si comportano negli Stati Uniti. Anche i senatori repubblicani con cui parlo quando vengono qui, mi dicono la stessa cosa. Ci saremo finché ci sarà bisogno.

Ne è sicuro? Lo stesso impegno si evince anche dalla campagna elettorale dei Repubblicani?

"Non tutti i Repubblicani sono d'accordo, ma un numero sufficiente sì. E abbiamo tutti i democratici dalla nostra parte. Resto abbastanza fiducioso".

Diversi funzionari statunitensi hanno criticato la controffensiva ucraina, ritenuta troppo lenta...

"Molte persone sono contente di come stanno andando le cose e capiscono quanto sia difficile sfondare una difesa come questa, sostenuta da un governo fascista, comandato da un militare pronto a tutto.

È difficile rompere la linea. Ma gli ucraini faranno esattamente quello che abbiamo fatto durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono appena tornato dalle spiagge del D-Day in Normandia e ho visto quanto sia difficile. Sono molto fiducioso: gli ucraini vinceranno e so che Putin ha già perso".