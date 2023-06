Comunità politica europea, una risposta unitaria alla Russia

47 capi di stato e di governo riuniti in Moldova a sottolineare il loro sostegno a Kiev. Bruxelles manda un chiaro messaggio a Mosca

In questa foto di famiglia è importante vedere chi c'è e chi no. In totale 47 leader europei...con al centro, Volodimyr Zelenski, il presidente dell'Ucraina. Questo è stato il secondo incontro della Comunità politica europea... che mira a rafforzare la risposta unitaria all'aggressione russa.

E logicamente Mosca non è stata invitata... Più inaspettata è stata l'assenza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che si è ritirato all'ultimo minuto. Ma l'incontro ha creato la cornice per incontri interessanti come la chiacchierata tra Zelensky e il presidente serbo, Alexandar Vucic, che ha stretti legami con Mosca.

Il tema principale della discussione è stato come dare garanzie di sicurezza a Kiev. Zelensky sta apertamente spingendo per l'adesione alla NATO.

Così Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina: "Ogni dubbio che mostriamo qui in Europa è una trincea che la Russia cercherà sicuramente di occupare. Che questi dubbi riguardino misure di sicurezza vitali o dubbi sulla nostra unità, o sulla nostra capacità di affrontare le sfide del nostro tempo, ogni dubbio porta più insicurezza".

Ma non sarà facile, perché non tutti i membri dell'organizzazione atlantica sostengono l'idea... E anche perché è davvero una linea rossa per Mosca e potrebbe essere una carta da giocare durante un eventuale negoziato di pace.

La Moldova chiede di entrare in Europa

Dice Kaja Kallas, primo ministro dell'Estonia: "Penso che questo sia importante per dare speranza agli ucraini e mostrare anche alla Russia che siamo dietro l'Ucraina e che il posto dell'Ucraina è nella NATO. Naturalmente, tutti capiscono che questo non può accadere mentre la guerra è in corso. segnale chiaro che l'Ucraina appartiene alla NATO e che siamo dietro l'Ucraina è importante".

Anche la scelta di tenere il vertice in Moldavia è stata vista come un messaggio al Cremlino. Si è tenuto a soli 20 chilometri dal confine con l'Ucraina e il paese ha ricevuto lo status di candidato all'UE nel giugno dello scorso anno, contemporaneamente all'Ucraina.

Con la guerra in Ucraina, la gente si è resa conto che l'Europa non è solo uno spazio geografico ma che condivide anche interessi simili. Una comunità di interessi dunque piuttosto che una comunità di destini.

Così la nostra inviata Efi Koutsokosta, Euronews: "Il prossimo passo è quello di cercare di formare un consenso su cosa esattamente offrire all'Ucraina entro le prossime sei settimane, quando i leader della NATO si incontreranno a Vilnius, in Lituania. Mentre la Francia ha compiuto alcuni passi in termini di formulazione, chiedendo che l'Ucraina ottenga la concessione un chiaro percorso verso l'adesione, questo non è il caso di paesi come la Germania, che è ancora cauta nel fornire un calendario concreto".