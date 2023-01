Gli incendi in Europa sono sempre più diffusi: il 2022 ha visto la peggiore stagione, in termini di ettari bruciati dal 2006. Allo stesso tempo, I 27 Stati membri dell'Unione europea hanno speso complessivamente 30,9 miliardi di euro per i servizi antincendio, secondo l'ultima stima di Eurostat: circa lo 0,5% della loro spesa pubblica.

Il Commissario europeo per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič sta già preparando una strategia per la prossima estate e vuolevuole raddoppiare la flotta di velivoli antincendio, ma anche rilanciare le pratiche di prevenzione.

In questo video, le misure che l'Unione Europea intende adottare per contrastare la diffusione dei roghi nel continente.