Ucraina-Rusia, la guerra diplomatica si somma allo scontro militare

La guerra in Ucraina ha offerto spunti importanti questa settimana: mentre la situazione militare sul campo è rimasta stabile, lo stallo diplomatico tra Russia e Occidente è aumentato in modo esponenziale.

Mentre l'UE prepara un sesto round di sanzioni, la Russia ha continuato la sua minaccia di tagliare le forniture di energia all'Europa e ha interrotto le consegne di gas a Polonia e Bulgaria.

La Commissione Ue ha condannato questa mossa definendola “provocazione” e “ricatto”.

Così Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Ue: "L'ultima mossa aggressiva dalla Russia ci ricorda molto chiaramente che dobbiamo lavorare con partner affidabili e costruire la nostra indipendenza energetica".

La decisione della compagnia di gas statale russa Gazprom è seguita a giorni di retorica sempre più accesa.

Dopo che il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha ventilato rischi significativi di escalation nucleare, il presidente Vladimir Putin ha inviato un nuovo monito agli alleati occidentali dell'Ucraina.

Vladimir Putin, presidente russo: "Se qualcuno decide di intervenire negli eventi attuali dall'esterno e crea per noi minacce inaccettabili di natura strategica, dovrebbe sapere che la nostra risposta sarà fulminea".

Le osservazioni di Putin rivelano una certa frustrazione per il fatto che l'invasione russa sembra essere impantanata e accompagnata da perdite inaspettatamente elevate.

D'altra parte, l'amministrazione Biden ha raggruppato 40 alleati globali per fornire aiuti militari a lungo termine all'Ucraina, tra cui la Germania il cui governo ha prodotto un altro importante cambiamento politico e ha accettato di fornire carri armati pesanti all'Ucraina.

Ma Washington ha fatto di più: mentre era in Europa questa settimana, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato un notevole cambiamento nela sua comunicazione:

Lloyd Austin, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti: "Vorremmo assicurarci, ancora una volta, che la Russia non abbia più lo stesso tipo di capacità di intimidire i propri vicini come abbiamo visto all'inizio di questo conflitto".

Con ciò, gli Stati Uniti hanno notevolmente alzato la posta. Per avere un'idea di cosa stia succedendo, parliamo con Barry Pavel, vicepresidente dell'Atlantic Council e direttore dello Centro per Strategia e sicurezza Scowcroft da Washington.

Euronews: Quando il segretario Austin dice che gli Stati Uniti vogliono assicurarsi che la Russia non abbia la stessa capacità di fare la prepotente con i propri vicini in futuro, sembra che stia parlando di Saddam Hussein. Lei cosa ne pensa?

Barry Pavel: Ho una doppia risposta. Voglio dire che uno mi piace l'idea. Non vogliamo paesi aggressori seriali. E certamente la Russia sotto Putin è un aggressore seriale. Ma il mio secondo punto è che avrei semplicemente provato a farlo senza dirlo. Parlarne, come lei suggerisce, non aiuta necessariamente con la diplomazia pubblica. E penso in particolare, se stiamo cercando di organizzare, se gli Stati Uniti e l'Europa stanno cercando di formare una coalizione globale, paesi come l'India, ho sentito dall'Arabia Saudita, altri, quando sentono che tutto questo sta diventando parte di un un'agenda bilaterale, non un'agenda globale, li perdiamo. Perdiamo i loro voti alle Nazioni Unite, perdiamo il loro ruolo nelle sanzioni, ecc. Quindi penso che sia meglio farlo, ma in modo discreto.

Euronews: Cosa possono fare di preciso gli Stati Uniti per frenare il potere militare russo in futuro?

Barry Pavel: Sono le tre gambe dello sgabello che il presidente Biden ha annunciato a dicembre. Se si pensa a ciascuna di queste gambe, le sanzioni economiche, probabilmente le più dure della storia in così tanti modi diversi, limitano davvero la capacità della Russia di costruire nuovo equipaggiamento militare e rappresentano un grosso problema per altre parti dell'economia russa. Questo è il primo punto. Numero due, le difese ucraine sono capaci di distruggere le forze russe, e questo vuol dire un carro armato russo in meno che potrebbe invadere la Moldova o i Paesi baltici. Terzo, sappiamo praticamente quali sono i progetti di Putin. Riguardano l'Europa. Quindi rafforzare ulteriormente la posizione di difesa della NATO, che a quanto ho capito è in lavorazione e sarà annunciato al vertice della NATO di giugno. Questo è un altro punto che ridurrà la capacità della Russia di fare il prepotente con i suoi vicini.

Euronews: Lavrov ha detto che il forte afflusso di armi occidentali non farà che spingere l'Ucraina a sabotare i colloqui di pace con Mosca – cosa ne pensa di questa argomentazione?

Barry Pavel: Questo è lo stesso ministro degli Esteri che ci ha detto, prima dell'invasione, di non preoccuparci, che sono tutti isterici, che non invaderanno. Quindi, no, non credo abbia ragione. La Russia non è stata seria nelle sue discussioni nei negoziati. Hanno concordato corridoi umanitari e poi hanno preso di mira i civili e gli autobus in quei corridoi umanitari.

La guerra in Ucraina non lascerà nulla come era prima dell'invasione. Ad esempio le relazioni ucraino-russe.

Le autorità cittadine di Kiev hanno ordinato lo smantellamento di un monumento di epoca sovietica che simboleggiava l'amicizia tra Ucraina e Russia.

Eretta nel 1982 posta sulla riva del fiume Dnepr, la scultura di due operai celebrava l'unità dei due paesi.

Non senza simbolismo: quando gli operai stavano fissando il monumento con le cinghie, una testa si ê staccata ed è caduta a terra. Questa operazione è solo l'inizio. La città ha annunciato la decisione di smantellare 60 di questi monumenti e rinominare circa 460 strade e altri oggetti legati alla Russia e all'Unione Sovietica. Questo nella sola Kiev. Un'altra serie di conseguenze non intenzionali dell'invasione russa.