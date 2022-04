A due giorni dalla clamorosa vittoria elettorale di Viktor Orbán in Ungheria e le cose si stanno già scaldando con Bruxelles. Questa volta è l'UE che non si tira indietro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha affermato martedì, come il cosiddetto meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto verrà finalmente attivato contro Budapest.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen dice: "Abbiamo inviato una lettera all'Ungheria con alcune domande. Hanno risposto e abbiamo valutato attentamente il risultato. La nostra conclusione è: dobbiamo passare alla fase successiva. Il Commissario Hahn ha quindi parlato con le autorità ungheresi e le ha informate che ora riceveranno la lettera di notifica formale per avviare il meccanismo di condizionalità [stato di diritto]. Come sapete, questo avvia una procedura che ha una tempistica specifica, quindi il processo è [ora] in corso".

L'Ungheria e l'UE sono da anni impegnate in una battaglia di volontà attorno all'erosione degli standard democratici.

Il meccanismo dello stato di diritto significa che Bruxelles può congelare i fondi europei dall'andare a paesi che violano i valori fondamentali dell'Unione. Ciò include i casi di corruzione e l'indipendenza della magistratura.

Per alcuni deputati, tuttavia, la Commissione ha esitato ad agire per troppo tempo.

Rasmus Andresen, eurodeputato tedesco, gruppo Verdi/ALE: "Uno dei motivi per cui Orbán è forte è perché molti a Bruxelles non hanno imparato le lezioni in passato e lo hanno effettivamente sostenuto. Ora dobbiamo davvero accelerare su questioni come il meccanismo dello Stato di diritto, ma anche quando si tratta di altre sanzioni che possiamo fare contro l'Ungheria e Viktor Orbán".

Anche la Polonia è accusata di aver violato i valori europei, ma la Commissione deve ancora avviare un procedimento formale contro di essa. L'eurodeputata olandese Sophie in 't Veld afferma che anche Varsavia dovrebbe essere inclusa.

Sophie in 't Veld, MEP olandese, Renew Europe Group: "Siamo preoccupati che la Commissione stia negoziando con il governo polacco mentre lo Stato di diritto non dovrebbe essere negoziabile. L'indipendenza della magistratura non è negoziabile".

Il ministro della Giustizia ungherese ha risposto prontamente all'annuncio di von der Leyen.

Su Facebook, ha affermato che la Commissione dovrebbe accettare la decisione elettorale dell'Ungheria e non punirla perché la maggioranza non ha votato come desiderava.