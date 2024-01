La Slovenia sta alzando gli argini e anche le imposte in uno sforzo a livello nazionale per resistere alle forti piogge e alle alluvioni lampo. Climate Now visita la riva del fiume di uno di questi cantieri e commenta gli ultimi dati sul clima diffusi da Copernicus.

Prima di tuffarci nel piano di resilienza alle alluvioni della Slovenia, esaminiamo i dati recentemente diffusi dal Copernicus Climate Change Service che confermano che il 2023 è stato effettivamente l’anno più caldo mai registrato. Gli ultimi dodici mesi sono stati quasi 1,5 gradi Celsius sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900.

Temperature medie 1967-2023; dati: Copernicus Climate Change Service euronews

Questo aumento delle temperature viene attribuito a vari fattori e principalmente alla crescita delle emissioni di gas serra, al riscaldamento degli oceani e alla riduzione delle concentrazioni di ghiaccio marino.

Anomalia della temperatura dicembre 2023; dati: Copernicus Climate Change Service euronews

Abbiamo anche avuto il dicembre più caldo mai registrato, con temperature di oltre 0,8 gradi Celsius sopra la media del periodo 1991-2020. In Europa il clima è stato molto più freddo della media dalla Scandinavia alla Russia e poi insolitamente caldo dall’Irlanda al Mar Nero. Dicembre è stato piovoso per molti di noi, con una successione di temporali nell’Europa occidentale, centrale e orientale.

Anomalia della temperatura superficiale dell'aria dicembre 2023; dati: Copernicus Climate Change Service euronews

Anomalia delle precipitazioni dicembre 2023; dati: Copernicus Climate Change Service euronews

La Slovenia si prepara a resistere alle forti piogge

"Più di due terzi dell'intero paese è stato allagato all'istante", ci dice Neža Kodre, Direttrice dell'Agenzia slovena per le acque, ricordando gli effetti devastanti delle forti piogge dello scorso agosto.

Sei mesi dopo, il paese è nel pieno di un grande sforzo di adattamento alle alluvioni lampo, che la Slovenia ha lanciato per prepararsi a resistere alle forti precipitazioni associate ai cambiamenti climatici.

Gli sbarramenti vengono rinforzati dopo le inondazioni di agosto euronews

Ci sono 250 cantieri attivi lungo i corsi d'acqua in tutta la Slovenia, dove enormi escavatori e camion lavorano per costruire sbarramenti e ampliare e alzare gli argini dei fiumi. I lavori sono già terminati in più di 700 altri cantieri analoghi.

Ne visitiamo uno, nei pressi della città di Kamnik, dove Kodre ci descrive i lavori in corso: "Stiamo ripristinando il flusso di base del letto del fiume rimuovendo i sedimenti. Allo stesso tempo, abbiamo anche riposizionato l'argine, dando così spazio al fiume."

Vista verticale dei lavori sugli argini vicino alla città di Kamni euronews

L'aumento delle temperature può portare all'innalzamento dei fiumi

L'alluvione ha colpito quasi ovunque lo scorso agosto: ben 183 dei 212 comuni del paese. La Slovenia ha registrato la scorsa estate il 63% di precipitazioni sopra la media.

La geografia della Slovenia la rende vulnerabile alle alluvioni lampo euronews

Non è nemmeno la prima volta che il paese si trova ad affrontare le alluvioni. Lubiana era già stata colpita nel 2010 e nel 2014 da devastanti inondazioni che hanno rovinato case, scuole e attività commerciali.

L'esperta in meteorologia slovena Tanja Cegnar avverte che l'aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici non farà altro che accrescere il rischio di alluvioni lampo: "La frequenza delle piogge intense aumenterà in futuro, soprattutto in estate, quando l'aria è calda e c'è molta umidità".

Per ogni grado di riscaldamento in più, l'aria riesce a trattenere fino al 7% di umidità in più.

"Ci stiamo quindi impegnando molto per migliorare i nostri sistemi di allerta in caso di alluvione e lavoriamo a stretto contatto, meteorologi e idrologi, per riuscire a emanare gli avvisi in tempo utile" , spiega Cegnar a Euronews.

Soluzioni anti-inondazione diversificate per i diversi ambienti

Gli approcci adottati per adattarsi alle alluvioni lampo variano da zona a zona nelle diverse parti della Slovenia. A monte, nei torrenti di montagna, vengono installati sistemi per intrappolare alberi e rami pesanti prima che possano arrecare danni agli edifici.

In città le soluzioni sono diverse. Nelle dense aree urbane, la soluzione migliore è quella di alzare gli argini del fiume ben oltre l'altezza che verrebbe raggiunta da un'alluvione con tempo di ritorno di fino a 500 anni dall'evento.

In altre zone lungo il fiume Gradaščica c'è abbastanza spazio per scavare un alveo più ampio, preservare gli alberi e rallentare l'acqua. Questa rientra nelle soluzioni cosiddette "basate sulla natura" che, sebbene siano meno costose da realizzare e risultino esteticamente migliori per residenti e turisti, richiedono però una manutenzione regolare.

L'ingegnere Rok Fazarinc mostra a Jeremy Wilks i lavori del progetto Gradaščica a Lubiana euronews

"La manutenzione sarà necessaria ogni anno, diciamo anche due volte l'anno, per rimuovere la vegetazione in eccesso, come alberi morti o caduti e permettere una rigenerazione naturale", dice Rok Fazarinc, un ingegnere che lavora nel campo della protezione dalle inondazioni.

I lavori di adattamento alle alluvioni in corso in Slovenia sono costosi. Finora il governo ha stanziato mezzo miliardo di euro per aiutare le popolazioni, le imprese e le autorità locali a finanziare le opere di bonifica e ripristino e ancora di più è stato destinato ai lavori di adattamento.

Per raggiungere gli obiettivi indicati, il governo ha deciso di applicare un'imposta temporanea quinquennale sugli attivi bancari pari allo 0,2%, che dovrebbe raccogliere 100 milioni di euro all'anno. Anche l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è stata aumentata per lo stesso periodo dal 19% al 22%, a partire dal 2024.

Il ministro regionale Boštjan Šefic ha il compito di supervisionare i lavori di ristrutturazione delle infrastrutture e spiega così la decisione.

"Nessuno ama gli aumenti delle tasse, ma crediamo che questo sia un investimento per il futuro, anche per l'economia. Perché strutture più resistenti, che ci rendono più sicuri da alluvioni e altri fenomeni naturali, sono investimenti che si ripagano notevolmente nel tempo", afferma.

Accanto alle tasse c'è la sfida sociale del convincere chi vive lungo corsi d'acqua e fiumi ad adattare la propria mentalità alla nuova realtà del riscaldamento globale che la Slovenia si trova ad affrontare. Per la direttrice dell'agenzia per le acque, Kodre, questo è uno degli aspetti del progetto che richiede più tempo.

"La gente non vuole lavori nel proprio cortile, non vuole bacini di ritenzione a secco proprio vicino a loro. Bisogna quindi impegnarsi per coinvolgere l'opinione pubblica, nei diversi settori, il che rappresenta una sfida significativa", dice sorridendo.