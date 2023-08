Sono circa 40 gw di pannelli solari stoccati in tutta Europa

Secondo il rapporto Freedom from Fossil Fuels di Rystad Energy, 40 gigawatt di pannelli solari sono immagazzinati in siti dell'Unione europea, equivalenti a quelli installati nei 27 Paesi del blocco nel 2022.

Se questi pannelli fossero installati, potrebbero sostituire sette miliardi di metri cubi di gas fossile, che dovrebbero salire a 15 miliardi entro la fine dell'anno, poiché Rystad Energy prevede che il numero di pannelli immagazzinati dovrebbe crescere fino a 100 gw.

"I Paesi europei devono ampliare i programmi di formazione per gli installatori di pannelli solari, risolvere i problemi di rete e snellire le procedure burocratiche per far uscire i pannelli dai magazzini e collocarli sui tetti di abitazioni e aziende il più velocemente possibile", ha dichiarato Tara Connolly, Beyond Fossil Fuels Campaigner.

L'Unione europea ha promesso di azzerare le emissioni di carbonio entro la metà del secolo e sta accelerando la sua diversificazione energetica, allontanandosi dai combustibili fossili a causa della guerra in Ucraina.

Prima, Mosca forniva il 40% delle importazioni di gas naturale dell'Ue, oltre un quarto delle importazioni di petrolio e il 70% delle spedizioni di carbone.

Da allora, il blocco ha imposto un embargo sulla maggior parte del petrolio e del carbone russi, mentre ha ridotto drasticamente le importazioni di gas russo rivolgendosi a fornitori alternativi.

Questa dipendenza dalla Russia per l'energia e la sua militarizzazione da parte di Mosca (che ha interrotto le forniture di gas attraverso i gasdotti Nord Stream verso l'Europa occidentale) hanno spinto l'Ue a raddoppiare l'obiettivo per la diffusione delle energie rinnovabili entro il 2030, portandolo al 42,5%, con gli Stati membri esortati a ridurre la burocrazia per tali progetti.