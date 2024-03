L'Europa è un tesoro di mostre d'arte e questa primavera non è da meno! Ecco quelle da non perdere.

Dal Museo d'Orsay, che celebra i 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo, al Perth Museum, in Scozia, che esplora le origini dell'unicorno, ecco tutte le mostre d'arte da non perdere nei prossimi mesi. Se non sapete da dove cominciare, ecco la nostra selezione della crème de la crème:

"Angelica Kauffman" alla Royal Academy of Arts (Londra, Regno Unito)

'Portrait of Emma, Lady Hamilton, as Muse of Comedy' by Angelica Kauffman, Oil on canvas, 1791 Credit: RA/Angelica Kauffman

Descritta da un suo contemporaneo come "la donna più colta d'Europa", l'artista svizzera del XVIII secolo Angelica Kauffman è al centro di una grande mostra alla Royal Academy di Londra. La mostra ripercorre il percorso di questa pittrice rinomata in tutta Europa per i suoi ritratti neoclassici di donne e scene mitologiche. La mostra mette in evidenza anche il suo ruolo fondamentale nella fondazione della Royal Academy e la sua carriera a Roma.

"Angelica Kauffman" alla Royal Academy of Arts è stata inaugurata il 1° marzo 2024 erimarrà aperta fino al 30 giugno 2024.

Perché vale la pena visitarla - Una brillante collezione di opere rivoluzionarie e profondamente romantiche di una delle poche artiste di successo del XVIII secolo.

Britta Marakatt-Labba - "Moving the Needle" al Museo nazionale d'arte, architettura e design (Oslo, Norvegia)

Britta Marakatt-Labba, "The Crows", 2021 Credit: Britta Marakatt-Labba / BONO

Al Museo Nazionale di Oslo, Britta Marakatt-Labba, artista tessile svedese di origine sámi, esplora cinque decenni di arte. "Moving the Needle", la sua più grande mostra, invita i visitatori a un viaggio attraverso le sue opere, dai primi schizzi inediti a pezzi iconici come "Garjját / I corvi" e "Girddi noaiddit / Sciamani volanti". Il cuore della mostra è il capolavoro mozzafiato "Historjá", un ricamo monumentale lungo 24 metri su cui si intrecciano scene della storia, della mitologia e dell'esistenza quotidiana dei Sami.

"Britta Marakatt-Labba - Moving the Needle" al Museo Nazionale d'Arte, Architettura e Design apre il 15 marzo 2024 e rimane aperta fino al 25 agosto 2024.

Perché vale la pena visitarla - Oltre cinque decenni di splendide opere d'arte tessile Sámi, tra cui il monumentale capolavoro "Historjá", lungo 24 metri.

"Leila Babirye: Obumu" allo Yorkshire Sculpture Park (West Yorkshire, Regno Unito)

Various sculptures by Leilah Babirye Credit: Leilah Babirye/YSP

"Obumu (Unità)" è la prima mostra personale in un museo dell'artista ugandese Leilah Babirye, che si svolge presso la cappella del 18° secolo dello Yorkshire Sculpture Park (YSP). Il percorso artistico di Babirye è iniziato come una forma di attivismo, derivante dalla sua identità di donna gay in Uganda, un Paese in cui l'omosessualità è illegale e punibile con la morte. Dopo una residenza all'YSP nell'estate del 2023, l'artista ha creato una serie di sorprendenti sculture in legno e ceramica che riflettono la sua cultura, il suo patrimonio e le sue esperienze di vita in esilio. La mostra presenta sette sculture in legno più grandi della vita, ricavate da un faggio di 200 anni caduto nel parco, e cinque grandi ritratti-sculture in ceramica.

"Leila Babirye: Obumu" allo Yorkshire Sculpture Park è stata inaugurata il 23 marzo 2024 e rimarrà aperta fino all'8 settembre 2024.

Perché vale la pena visitarla: opere d'arte ugandesi queer davvero uniche, realizzate a partire dalla natura.

"Parigi 1874: Il momento degli impressionisti" al Museo d'Orsay (Parigi, Francia)

Claude Monet, 'Impression',1872, oil on canvas Credit: Musée Marmottan Monet, Paris

Nel 1874, una banda di ribelli dell'arte, composta da 31 artisti tra cui Monet, Cézanne, Renoir e Degas, decise di rompere le regole tradizionali con la prima mostra impressionista a Parigi. Oggi, a 150 anni di distanza, il prestigioso Musée d'Orsay presenta una rarissima mostra di ricongiungimento di 130 opere che figuravano in quell'esposizione ormai leggendaria. In un contesto di turbolenze postbelliche, questi artisti, all'epoca relativamente sconosciuti, formarono un "clan di ribelli", catturando la vita e i paesaggi moderni con pennellate leggere ma visibili e tonalità pallide. "Paris 1874" accosta le loro opere radicali a quelle del Salon ufficiale dello stesso periodo, rivelando l'impatto visivo e gli inaspettati parallelismi tra i due. Una mostra da non perdere!

"Parigi 1874: Il momento impressionista" al Musée d'Orsay è stata inaugurata il 26 marzo 2024 eresterà aperta fino al 14 luglio 2024.

Perché vale la pena visitarla - La mostra espone alcuni dei più bei dipinti dell'Impressionismo, in occasione del 150° anniversario dell'amato movimento artistico.

"Pino Pascali" alla Fondazione Prada (Milano, Italia)

Pino Pascali with 'Vedova blu (Blue Widow)', 1968, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rome Photo credit: Claudio Abate

Pino Pascali morì nel 1968 a soli 32 anni a Roma, in Italia, in seguito a un tragico incidente in moto. Ma le sue sculture, le sue scenografie e le sue performance hanno lasciato un'importante eredità all'arte del dopoguerra. Oltre 50 opere dell'artista italiano saranno esposte al Museo della Fondazione Prada di Milano. La pratica artistica di Pascali, incarnata dalle sue "sculture finte" e dalla "serie Armi", riflette un'esplorazione giocosa e al tempo stesso profonda dell'illusione e della realtà, spesso attingendo alle sue esperienze infantili di gioco legato alla guerra: "Pascali ha esplorato il rapporto tra scultura ed elementi scenici e ha contrapposto scultura e oggetti quotidiani. Ha creato opere che da lontano sembrano realizzate tutte d'un pezzo, ma che a un esame più attento si rivelano realizzate con materiali riciclati", spiega il curatore della mostra, Mark Godfrey.

Pino Pascali" alla Fondazione Prada apre il 28 marzo 2024 e rimane aperta fino al 23 settembre 2024.

Perché vale la pena visitarla - Un'enorme esposizione di alcune delle opere più iconiche di Pascali, tra cui un fiabesco ragno gigante ricoperto di finta pelliccia blu.

"Unicorno" al Perth Museum (Perth, Scozia)

'Unicorns' by John Duncan, 1933 Photo Credit: University of Edinburgh

Questa affascinante mostra al Perth Museum è un viaggio nella storia dell'animale simbolo nazionale scozzese: l'unicorno. La mostra mette in mostra una straordinaria collezione di rari manufatti e opere d'arte provenienti da tutto il mondo. Tra i prestiti più importanti ci sono pezzi notevoli come l'incantevole "Danny Jewel", un pendente elisabettiano fatto di corno di narvalo e oro smaltato, solitamente conservato al Victoria and Albert Museum (V&A) di Londra. I visitatori potranno inoltre ammirare una zanna di narvalo lunga 2,5 metri, risalente a 700 anni fa, proveniente dalla stimata Wellcome Collection, e il dipinto a olio "La dama e l'unicorno" dell'artista italiano del tardo Rinascimento Luca Longhi (1507-1580), che fa il suo debutto in mostra nel Regno Unito.

La mostra "Unicorn" al Perth Museum aprirà il 30 marzo 2024 e durerà fino al 22 settembre 2024.

Perché vale la pena visitarla - Due millenni di storia per esplorare il significato culturale della creatura mitica e la sua evoluzione in un simbolo di diversità e resilienza.

"Jean Cocteau: La vendetta del giocoliere" alla Collezione Peggy Guggenheim (Venezia, Italia)

Jean Cocteau, photograhed by Philippe Halsman, New York, 1949 © PHILIPPE HALSMAN / MAGNUM PHOTOS

Dopo il successo della mostra "Marcel Duchamp e il fascino della copia", la Collezione Peggy Guggenheim presenta la più grande retrospettiva mai organizzata in Italia sull'icona dell'avanguardia Jean Cocteau. Cocteau, figura di spicco del mondo dell'arte del XX secolo, la cui storia si è intrecciata con quella di artisti del calibro di Pablo Picasso, Coco Chanel, Apollinaire ed Édith Piaf, si è distinto come scrittore, poeta, drammaturgo, saggista, illustratore, regista e attore. Con una straordinaria serie di oltre 150 opere tra disegni, grafiche, gioielli, arazzi, libri, riviste, fotografie e film, "La vendetta del giocoliere" esplora l'evoluzione dello stile unico e profondamente personale di Cocteau nei momenti cruciali della sua tumultuosa carriera.

Jean Cocteau: The Juggler's Revenge" alla Collezione Peggy Guggenheim apre il 13 aprile 2024 e rimane aperta fino al 16 settembre 2024.

Perché vale la pena visitarla - Per saperne di più su una delle figure più affascinanti e influenti dell'arte del primo Novecento.

"L'ultimo Caravaggio" alla National Gallery (Londra, Regno Unito)

Caravaggio’s The Martyrdom of St Ursula (1610) Credit: Metropolitan Museum of Art, New York.

Nel maggio del 1610, Caravaggio terminò di dipingere "Il martirio di Sant'Orsola", solo due mesi prima della sua morte. La nuova mostra della National Gallery di Londra si concentra sugli ultimi anni di vita del principale pittore barocco italiano, i cui dipinti di grandi dimensioni sono noti per il loro intenso e sconvolgente realismo. In evidenza l'ultimo dipinto di Sant'Orsola di cui si ha notizia, accompagnato da una lettera che ne illustra la creazione, e la "Salomè con la testa di Giovanni Battista", che offre agli spettatori uno sguardo sulla vita tumultuosa di Caravaggio, segnata da continue violenze e problemi legali.

"L'ultimo Caravaggio" alla National Gallery di Londra aprirà il 18 aprile 2024 e resterà aperta fino al 21 luglio 2024.

Perché vale la pena visitarla - Esplora la fine travagliata della vita di Caravaggio, le storie di Ursula e Salomè e riflette sulla violenza di oggi.

"Caspar David Friedrich: Paesaggi infiniti" alla Alte Nationalgalerie (Berlino, Germania)

The Abbey in the Oakwood by Caspar David Friedrich (1809-10) Credit: Wikimedia Commons

Per commemorare il 250° anniversario della nascita di Caspar David Friedrich, l'Alte Nationalgalerie ospita una grande mostra con 60 dei suoi dipinti e 50 disegni provenienti dalla Germania e dall'estero. Friedrich è considerato il più importante pittore di paesaggi del movimento romantico tedesco del XIX secolo. Con molte delle sue opere più famose, tra cui "Monaco in riva al mare" e "Abbazia nel bosco di querce", la mostra si concentra sul ruolo svolto dalla Nationalgalerie nel rilanciare l'arte di Friedrich all'inizio del XX secolo, quando la Nationalgalerie lo onorò con una retrospettiva completa nel 1906. Presentando 93 delle sue opere, il museo contribuì a rilanciare la sua eredità di grande artista di tutti i tempi.

Caspar David Friedrich: Paesaggi infiniti" alla Alte Nationalgalerie apre il 19 aprile 2024 e rimane aperta fino al 4 agosto 2024.

Perché vale la pena visitarla - Immergetevi in oltre 100 splendide opere di Friedrich, a 250 anni dalla sua nascita.

"Olimpiadi: Invenzione moderna, eredità antica" al Musée du Louvre (Parigi, Francia)

Jets flyover the Musée du Louvre Credit: Paris 2024

Mentre la città di Parigi si prepara a ospitare i Giochi Olimpici, il prestigioso Museo del Louvre accoglierà un'affascinante mostra intitolata "Olimpiadi: un'invenzione moderna, un'eredità antica". Approfondendo le origini dei primi Giochi olimpici moderni, la mostra intende mettere in luce il contesto politico che ha dato origine a questi Giochi ed esplorare gli sforzi visionari degli organizzatori per reimmaginare le antiche competizioni sportive greche. Oltre alla nota figura di Pierre de Coubertin, il "padre" dei Giochi moderni, la mostra esplora personaggi chiave di origine franco-greca, tra cui Emile Gilliéron, artista e disegnatore archeologico svizzero residente in Grecia, che fu nominato artista ufficiale dei Giochi Olimpici del 1896 e del 1906. Un pezzo forte della mostra è la prima Coppa Olimpica, creata per il vincitore della maratona ai Giochi del 1896 ad Atene.

Olimpiade: Modern Invention, Ancient Legacy" al Musée du Louvre aprirà il 24 aprile 2024 edurerà fino al 16 settembre 2024.

Perché vale la pena visitarla - Esplora la storia delle Olimpiadi antiche e l'influenza della Francia sui giochi moderni.

"Ana Lupas: On This Side of the River Elbe" allo Stedelijk Museum (Amsterdam, Paesi Bassi)

Ana Lupas, Coats to Borrow, 1989. Credit: Carlo Favero/Stedelijk Museum, Amsterdam

La mostra che aprirà il 9 maggio 2024 allo Stedelijk Museum di Amsterdam rappresenta la prima panoramica completa dell'opera di Ana Lupas. L'artista rumena è salita alla ribalta negli anni Sessanta come artista femminile di spicco dell'Europa orientale. "On This Side of the River Elbe" ripercorre la sua carriera dagli anni Sessanta a oggi, presentando molti punti salienti della sua produzione artistica, dai tessuti alle sculture. Il pezzo forte della mostra è "Coats to Borrow" (1989), con cappotti fatti a mano sospesi su mobili di metallo dipinti di arancione. I cappotti hanno attraversato varie città della Romania, passando da un amico all'altro, e ciascuno è stato invitato a scrivere il proprio nome su un'etichetta posta discretamente all'interno del cappotto. L'opera d'arte con i nomi, nascosta alla vista esterna, simboleggia le connessioni sociali all'interno di una comunità incapace di resistere apertamente a causa delle costrizioni dell'oppressivo regime comunista. Tra le altre opere di rilievo esposte alla mostra figurano "Humid Installation" (1970), che ritrae la cultura contadina della sua terra d'origine, e "The Solemn Process" (1964-1976, 1980-1985 e 1985-2008), che ha coinvolto le comunità locali della Transilvania rurale.

"Ana Lupas: On This Side of the River Elbe" allo Stedelijk Museum apre il 9 maggio 2024 e rimane aperta fino al 15 settembre 2024.

Perché vale la pena visitarla - È la prima grande mostra in assoluto del lavoro profondamente politico e personale di Lupas.

"Silvia Bächli: Partitura" al Centro Botín (Santander, Spagna)

das (to Inger Christensen) by Silvia Bächli, 2008/2009 Credit: Silvia Bächli

Se amate le opere d'arte minimaliste e concettuali, allora dovete assolutamente visitare la prima mostra dell'artista svizzera Silvia Bächli in Spagna al Centro Botín, che presenta le sue ultime opere insieme a disegni precedenti. I disegni astratti e minimali di Bächli sono profondamente intrecciati con i movimenti del suo corpo, riflettendo esperienze sensoriali e gesti corporei. "I disegni sono azioni. Le linee raccontano storie. Cosa fanno queste linee? Dov'è l'inizio di una linea, tocca un'altra linea? Come le tocca? Le parole appaiono, quali vengono alla lingua?", dice l'artista. Create con materiali semplici come la carta e l'inchiostro, le sue opere sono disposte in gruppi ritmici nello spazio della galleria, invitando gli spettatori a contemplare le connessioni tra linee, gesti ed emozioni.

Silvia Bächli: Partitura" al Centro Botín apre l'11 maggio 2024 e rimane aperta fino al 20 ottobre 2024.

Perché vale la pena visitarla - La prima mostra della Bächli è un'affascinante intreccio tra minimalismo ed esplorazione sensoriale.