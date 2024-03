Ecco le trenta vie più belle del mondo secondo Time Out

Ogni anno il sito stila una lista delle strade più "cool" del mondo, basandosi sui punti di interesse culturale, sui ristoranti più in voga e sui locali preferiti. Dove si posizionano le strade europee in questa nuova classifica?

PUBBLICITÀ

La città in cui vivete ha una via "cool"? Avete presente il tipo di strada di cui parliamo: un luogo in cui ci sono mercati, hotspot culinari, aree espositive o angoli culturalmente vivaci. Il sito Time Out stila ogni anno una classifica delle strade più cool del mondo.

"In ogni strada di questa lista - si legge - ci sono nuove iniziative audaci e creative nel campo del cibo, delle bevande, della vita notturna e della cultura: dai bar agli edifici storici riconvertiti, queste strade sono il luogo in cui si trovano le tendenze culturali più entusiasmanti di una città".

Il titolo di via più cool del mondo quest'anno è stato assegnato alla High Street di Melbourne, in Australia. "È bella in tutti i modi che ci si può aspettare - ristoranti epici, bar nascosti, locali con musica dal vivo e boutique - ma c'è anche un senso di spirito comunitario che fa sì che tutti si sentano benvenuti", ha dichiarato Leah Glynn, redattrice di Time Out Melbourne.

La via "attraversa i sobborghi trendy di Northcote, Thornbury e Preston" e Glynn consiglia di assistere a un concerto al Northcote Social Club e alla Croxton Band Room (o in locali più piccoli come l'High Note) e di bere un aperitivo al Gigi Rooftop. Completano il podio Hollywood Road a Hong Kong (secondo posto) e East Eleventh a Austin (terzo).

Nella lista delle 30 vie selezionate da Time Out l'Europa è presente con 9 vie. La strada più cool d'Europa è Rua da Boavista a Lisbona, nel quartiere di Cais do Sodré (settimo posto). È un posto dove fare acquisti, gustare un brunch e bere vini naturali al Boavista Social Club, raccomandato da Time Out.

Ecco le altre vie europee nella lista:

Consell de Cent, Barcellona (Spagna)

Classifica: 10° posto

Posizione: È una delle strade orizzontali del reticolo urbano che costituisce il quartiere Eixample, che si estende tra i quartieri Esquerra de l'Eixample e Dreta de l'Eixample.

Cosa c'è di bello: "È un tratto vivace, costellato di ristoranti, boutique e luoghi di ritrovo: passeggiare per Consell de Cent è come fare una passeggiata in un microcosmo di Barcellona. Si va dalle ultime novità, come i locali cinesi di hot pot, i negozi di CBD e i saloni di bellezza, ai preferiti di sempre, come i bar di vermouth, i locali dove gustare tortillas e le panetterie".

Oranienstraße, Berlino (Germania)

Classifica: 12° posto

Posizione: Nel cuore di Kreuzberg, nel quartiere di Friedrichshain-Kreuzberg, è rinomata per la sua comunità artistica, per i bar alla moda e per il SO36, che in passato era il ritrovo di David Bowie e Iggy Pop quando entrambi condividevano un appartamento a Berlino.

Cosa c'è di bello: "Di giorno o di notte nella Oranienstraße c'è una quantità incredibile di cose che accadono. La sera si riempie di gente che si prepara a ballare fino all'alba in uno dei club berlinesi conosciuti in tutto il mondo. Questa via è fatta per osservare la gente".

Rua Sá de Noronha, Porto (Portogallo)

Classifica: 16° posto

Posizione: Parte della parrocchia di Vitória.

Cosa c'è di bello: "Praça Carlos Alberto è sempre vivace, soprattutto il sabato, quando il mercato di Porto Belo riempie la piazza di dischi in vinile, illustrazioni, giocattoli fatti a mano, abbigliamento vintage e oggetti d'antiquariato. Ma è nelle vie circostanti che si trova il vero fermento locale, e Rua Sá de Noronha in particolare è diventata un passaggio obbligato di Porto".

Gerrard Street, Londra (Regno Unito)

Classifica: 17° posto

Posizione: West End di Londra, nella zona di Chinatown, e sede del famigerato jazz club degli anni ruggenti, il 43 Club.

Cosa c'è di bello: "Gerrard Street (la principale via di Chinatown, ornata di lanterne) è forse la zona più vivace e movimentata di Londra". TikTok ha reso star dei social media quasi tutte le bancarelle e i ristoranti della zona. Nel frattempo i negozi e le boutique adatti alla generazione Z hanno sostituito i negozi di articoli da regalo".

PUBBLICITÀ

Via Conde Duque, Madrid (Spagna)

Classifica: 18° posto

Posizione: le sue strade acciottolate si trovano tra Moncloa e Malasaña.

Cosa c'è di bello: "Grazie al fermento intorno al Centro Culturale Condeduque, un'ex caserma militare trasformata in sala espositiva, teatro, cinema estivo (e molto altro), la zona ha ricevuto una nuova iniezione di vita. Sembra che il magnetismo di questa istituzione abbia attirato un'infinità di nuovi negozi, bar e ristoranti, che hanno trasformato Conde Duque in una delle zone più trendy della capitale".

Rue de Belleville, Parigi (Francia)

Classifica: 20° posto

Posizione: l'arteria principale che attraversa l'ex villaggio di Belleville.

PUBBLICITÀ

Cosa c'è di bello: "Rue de Belleville è così popolare tra i parigini perché riunisce alcuni dei migliori bar della capitale. Al centro della Chinatown di Belleville ci sono anche un sacco di cose deliziose da mangiare. Arrivate prima del tramonto e preparatevi a passarci la notte".

Camden Street, Dublino (Irlanda)

Classifica: 22° posto

Posizione: a dieci minuti a piedi dal centro città.

Cosa c'è di bello: "Camden Street e i suoi dintorni sono una cosa rara: un quartiere esteso che ha mantenuto un carattere postmoderno senza fronzoli, nonostante sia diventato un punto di riferimento per gli spazi creativi. Camden Street è caratterizzata da pub senza pretese, arte di strada politica e una vivace scena gastronomica".

Troon Street, Atene (Grecia)

Classifica: 28° posto

PUBBLICITÀ

Posizione: parte da Thesion e finisce nel cuore del quartiere residenziale di Petralona.

Cosa c'è di bello: "Sempre più al centro di tutto c'è Troon, che va da Thissio e dall'osservatorio sulla collina di Filopappos fino a piazza Merkouri, a sud. La bella collina ondulata è punteggiata da ville classiche, condomini retrò e una nuova ondata di edifici residenziali".

Ecco l'elenco completo delle 30 strade più belle del mondo stilato da Time Out: