Quasi mille addetti ai lavori da 35 Paesi per tre giorni di incontri a Bordeaux. 55 i progetti presentati al Cartoon Movie di quest'anno

Anche quest'anno Cartoon Movie ha radunato (dal 5 al 7 marzo) in Francia artisti, creatori, produttori da tutta Europa per trovare e produrre i migliori film di animazione che andranno al cinema e in tv.

Frédéric Ponsard è stato a Bordeaux, a scoprire per Euronews cosa ci dobbiamo aspettare da un settore che sta avendo un grande successo tra giovani e meno giovani.