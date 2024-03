Tiphaine Auzière, avvocato quarantenne e figliastra del presidente francese Emmanuel Macron, ha pubblicato il suo primo romanzo, "Assises", che affronta il tema della violenza domestica e della legge.

PUBBLICITÀ

Tiphaine Auzière, figlia minore della moglie del Presidente francese Emmanuel Macron e avvocato, ha pubblicato oggi il suo primo romanzo, un dramma giudiziario che esplora il difficile tema degli abusi domestici e della risposta giudiziaria.

**Il libro racconta la storia di una giovane avvocatessa del nord della Francia, che difende una donna accusata di aver ucciso il marito violento.**Auzière ha dedicato il libro al suo famoso patrigno, scrivendo: "A Emmanuel, che mi ha mostrato che nulla è impossibile".

In un'intervista rilasciata alla rivista francese Paris Match prima dell'uscita del libro, Auzière ha parlato del rapporto tra sua madre e il presidente Macron. Si tratta di uno dei rari commenti pubblici della donna sulla coppia, molto criticata in passato per le condizioni insolite con cui è iniziata la loro storia.

A Emmanuel, che mi ha mostrato che nulla è impossibile. Dedica di Tiphaine Auzière, libro "Assises"

Macron aveva 15 anni quando si innamorò della sua insegnante di teatro Brigitte Auzière, sposata e all'epoca quarantenne. La sorella maggiore di Tiphaine, Laurence, era all'epoca compagna di classe di Macron.

Tiphaine Auzière, la figlia di Brigitte Macron, e il marito della madre (nonché presidente francese) Emmanuel Macron. Gonzalo Fuentes/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Il loro matrimonio ha distrutto la sua famiglia, secondo Tiphaine Auzière, che è ora in buoni rapporti con Macron. Auzière ha ammesso che i pettegolezzi di paese che circondavano sua madre e Macron l'hanno ferita all'epoca, quando aveva solo 9 anni.

"Ho imparato molto sulla natura umana", ha dichiarato alla rivista. "Gli attacchi, le calunnie, i giudizi. Non eravamo ancora nell'era dei social media, ma vivevamo in una piccola città. Tutti sapevano tutto".

Una separazione familiare può essere un dolore e un'opportunità. Ricostruirla può arricchire la vita. Tiphaine Auzière Figlia di Brigitte Macron

Ha detto di aver tratto molte lezioni di vita da questo capitolo doloroso della sua vita. "Ne sono uscita con una mente più aperta, con la volontà di continuare a muovermi pur escludendo il rumore, con una maggiore tolleranza verso gli altri. Una separazione familiare può essere un dolore e un'opportunità. Ricostruirla può arricchire la vita. Io ho un padre e un patrigno a cui voglio molto bene".

Tiphaine Auzière e sua madre Brigitte Macron AP Photo

Auzière ha anche risposto a commenti meschini che suggerivano che sua madre fosse transgender. Nel 2022, Brigitte Macron ha fatto causa a due donne che sostenevano che fosse nata maschio, per poi cambiare sesso.

"Mi preoccupo per la società quando sento che sui social media si diffondono voci sul fatto che mia madre sia un uomo", ha detto. "Chiunque può dire qualsiasi cosa su chiunque, e ci vuole molto tempo per smentire".

Per quanto riguarda il suo romanzo, Auzière racconta che farlo leggere a sua madre, che è un'insegnante di francese, ha richiesto molto coraggio. Brigitte Macron "mi ha fatto il più grande complimento dicendomi che le era piaciuto molto e ammettendo anche di essere arrabbiata con se stessa per non aver riconosciuto il mio talento nella scrittura per tutti questi anni", ha detto.

Il Presidente, ha ammesso, non ha ancora letto il libro: "Come potete immaginare, al momento è un po' impegnato".

Il romanzo "Assises" di Tiphaine Auzière è in uscita in Francia.