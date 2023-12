Nominato due volte "Uomo più sexy del mondo" dalla rivista People, Brad Pitt compie oggi 60 anni. Non è sempre facile invecchiare per un sex symbol, ma anche a Hollywood la mentalità sta cambiando.

PUBBLICITÀ

È difficile da credere, ma Brad Pitt ha appena compiuto 60 anni. Il rubacuori di Hollywood festeggia il suo compleanno il 18 dicembre e sembra "in grand forma", secondo gli innumerevoli titoli di giornale.

Sebbene gli standard di bellezza siano cambiati moltissimo da quando Pitt è apparso per la prima volta sulla copertina della rivista People come "uomo più sexy del mondo" nel 1995, la bellezza è ancora un criterio molto importante per le star. Certo, la strada da percorrere è ancora lunga (gli "uomini più sexy del mondo" sono ancora per la maggior parte bianchi e magri), è incoraggiante che la società non si disinteressi più delle persone famose e sexy non appena iniziano ad avere qualche ruga.

Pitt rappresenta un interessante caso di studio sull'invecchiamento a Hollywood, essendo uno dei sex symbol per eccellenza degli ultimi decenni.

Brad Pitt at the Venice Film Festival in 1999. Francesco Proietti/AP Photo

Brad Pitt è diventato famoso già da giovane per il suo aspetto, e il suo nome era già allora sinonimo di bello nella pop culture. Shania Twain, nella sua iconica canzone "That Don't Impress Me Much", prende in giro uno spasimante belloccio che non è riuscito a fare colpo su di lei dicendo: "Ok, allora sei Brad Pitt...".

Brad Pitt and Jennifer Aniston in 2001. Luca Bruno/AP Photo

La sua vita amorosa è diventata un succulento argomento per i tabloid: Pitt e Jennifer Aniston hanno dominato i primi anni 2000 come una delle coppie più sexy di Hollywood, al pari di Britney Spears e Justin Timberlake. I media hanno perso la testa quando è iniziata l'era dei Brangelina: Pitt, Angelina Jolie e i loro figli sono stati assaliti dai paparazzi in ogni occasione.

Brad Pitt and Angelina Jolie in 2016. Mark J. Terrill/AP Photo

Ma nel corso degli anni, Pitt ha dimostrato di essere molto più di un bel viso e di una fonte di gossip. Ha recitato in film che sono diventati grandi classici come Fight Club e 12 Monkeys ed è diventato uno dei ragazzi d'oro di Quentin Tarantino con Inglorious Bastards e Once Upon a Time in Hollywood, con cui ha vinto il suo primo Oscar per la recitazione.

Brad Pitt in 2020 with his Oscar for Best Supporting Actor for his role in "Once Upon a Time in Hollywood". Jordan Strauss/2020 Invision

Pitt è uno scultore, un uomo d'affari di successo e un abile investitore, con un impero immobiliare che ora vale 72 milioni di dollari (66 milioni di euro), una società di produzione vincitrice di un Oscar (avviata con la Aniston), un'impresa vinicola francese (ora oggetto di una brutale battaglia legale con la Jolie) e persino una linea di trattamenti di lusso per la pelle.

La sua carriera di attore è rallentata negli ultimi anni, anche se ha recitato in Babylon e Bullet Train del 2022 e ha in cantiere un nuovo film con George Clooney previsto per il prossimo anno.

L'anno scorso ha dichiarato a GQ: "Mi considero all'ultima spiaggia, in questo ultimo semestre o trimestre".

In realtà, Pitt è stato fortunatamente risparmiato dalla nuova ossessione di Hollywood per l'invecchiamento degli attori nei film, e continua a ottenere molti ruoli da protagonista, come il suo ultimo in un film di prossima uscita sulle corse di Formula 1.

Brad Pitt in July, on set in England for his new F1 feature film. Christian Bruna/AP Photo

Dopo il divorzio con la Jolie nel 2016, l'attore ha dichiarato che si sta concentrando maggiormente sulla cura di sé.

Ha rifiutato il ruolo di protagonista nell'ultimo film di David Fincher, The Killer, secondo il regista, perché il film era "troppo nichilista" per lui.

Pitt è anche astemio da sette anni e ha detto di aver smesso di fumare durante la pandemia.