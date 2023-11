Addio a Shane MacGowan, il frontman dei Pogues

Si è spento oggi all'età di 65 anni Shane MacGowan, il frontman del popolare gruppo folk punk anglo-irlandese The Pogues. Le condizioni di salute erano precarie dal 2022

PUBBLICITÀ

Addio a Shane MacGowan, il frontman del popolare gruppo folk punk anglo-irlandese The Pogues si è spento oggi all'età di 65 anni.

Costretto da tempo su una sedia a rotelle a causa delle gravi conseguenze di una caduta avvenuta nel 2015, le sue condizioni di salute, già precarie per via dell'abuso di alcol e droghe, si erano aggravate nel 2022: a dicembre dello scorso anno MacGowan è stato colpito da una forma aggressiva di encefalite virale, infiammazione che gli ha causato un lungo ricovero in ospedale.

Il successo arrivò nel 1982 quando fondò i The Pogues, la band che univa la musica folk irlandese con le sonorità del punk rock. Caratteristica che contraddistinse da subito il gruppo nel panorama musicale.

Fino al novembre del 1991, anno in cui MacGowan diede l'addio a causa dei suoi problemi di dipendenza da alcol e droghe, e per via dei continui ritardi alle prove e ai concerti.

Anche il presidente irlandese Michael Higginsha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del'artista: "Le sue parole hanno avvicinato gli irlandesi di tutto il mondo alla loro cultura e alla loro storia, racchiudendo così tante emozioni nel modo più poetico".