Più di un milione di risarcimento all'ex assistente di Robert De Niro

A pagare sarà la casa di produzione della star di Hollywood, accusata da Graham Chase Robinson di discriminazioni di genere e abusi sul posto di lavoro. La Casal productions aveva fatto causa alla donna per aver utilizzato migliaia di dollari della società per spese personali

Al termine di un seguito processo di due settimane, una giuria di New York ha condannato la Canal productions, la società di produzione della star di Hollywood Robert De Niro, a risarcire con 1,26 milioni di dollari (circa 1,18 milioni di euro) l'ex assistente del celebre attore, accusato dalla donna di discriminazione di genere e abusi sul posto di lavoro. Il tribunale ha però stabilito che De Niro non è personalmente colpevole.

La vicenda che ha portato al processo è iniziata nel 2019, quando Graham Chase Robinson, 41 anni, si era licenziata dopo aver lavorato come assistente personale della star per più di 10 anni e aver raggiunto la posizione di vice presidente della produzione e delle finanze della Casal productions.

Dopo le sue dimissioni, la società le aveva fatto causa sostenendo che si fosse appropriata di miglia aeree accumulate dalla società del valore di centinaia di migliaia di dollari, e che avesse speso impropriamente altre decine di migliaia di dollari in pasti e spostamenti privati.

Robinson aveva negato tutte le accuse - sostenendo che le spese fossero state tutte concordate in precedenza e fossero comunque funzionali alla richiesta di reperibilità 24 ore su 24 - e aveva risposto con un'altra causa, accusando De Niro di aver creato un ambiente di lavoro tossico basato su discriminazioni di genere e ritorisioni.

L'ex assistente ha detto di essere stata trattata come una "moglie da ufficio", di aver dovuto svolgere compiti inopportuni come lavare le lenzuola dell'attore o grattargli la schiena, e di essere stata pagata meno del personal trainer uomo.

La donna aveva chiesto 12 milioni di dollari di risarcimento per aver subito "gravi danni emotivi e alla reputazione" dopo il licenziamento, mentre De Niro aveva chiesto 6 milioni di dollari per le spese e 5 milioni di miglia aeree.

Durante il processo l'attore statunitense ha negato la maggior parte delle accuse, pur ammettendo di aver effettivamente chiesto all'ex assistente di grattargli la schiena - ma di non ritenerlo offensivo o irrispettoso - e di aver utilizzato epiteti spiacevoli nel rimproverarla, ma senza mai superare il limite.

L'ex assistente ha invece raccontato di aver dato le dimissioni durante un "crollo emotivo e mentale", di aver sofferto da allora di ansia e depressione e di non aver lavorato per quattro anni. "Non ho una vita sociale. Sono così umiliata e imbarazzata e mi sento così giudicata. Mi sento così danneggiata in un certo senso...ho perso la mia vita. Ho perso la mia carriera. Ho perso la mia indipendenza economica. Ho perso tutto”, ha detto durante la sua testimonianza.