Mentre il leggendario frontman dei Rolling Stones segna un importante traguardo, la Galerie de L'instant di Nizza commemora i suoi sei decenni di carriera con una mostra fotografica

La notizia probabilmente ci farà sentire tutti vecchi: Sir Mick Jagger compirà 80 anni il 26 luglio. Forse qualcuno pensava che il membro fondatore dei Rolling Stones fosse ben più giovane. Soprattutto se lo si è visto esibirsi di recente con la sua leggendaria energia, apparentemente senza limiti.

Jagger fotografato daTerry O'Neill a Londra, nel 1964 Terry O'Neill/La Galerie de L'instant

Nel contesto dei festeggiamenti per il compleanno della star del rock, la Galerie de L'instant di Nizza celebrerà la carriera di Jagger, lunga sei decenni, con una nuova mostra.

Il frontman dei Rolling Stones a Londra nel 1966 Gered Mankowitz/La Galerie de L'instant

Parliamo certamente di un artista senza tempo: per questo è piuttosto appropriato che la mostra si intitoli "Il tempo è dalla mia parte". Fin dagli anni Sessanta, Jagger ha incarnato l'archetipo della rockstar, quindi è logico anche che la mostra fotografica si concentri su quel decennio.

Jagger con la moglie Bianca a Saint-Tropez, nel 1971 Jean-Claude Deutsch/La Galerie de L'instant

Ad essere esposte sono anche immagini di un Jagger giovanissimo, scattate da fotografi di spicco come Terry O'Neill, Dominique Tarlé e Gered Mankowitz, per lo più a Londra, la città dalla quale gli Stones sono partiti per diventare delle celebrità planetarie.

In questa immagine del 1972, Jagger posa di fronte ad un aereo sul quale campeggia il simbolo della band Ethan Russell/La Galerie de L'instant

Negli anni Settanta, la popolarità della band si rafforza sempre di più, con tournée in tutto il mondo a bordo di un aereo sul quale campeggia il simbolo dei Rolling Stones, lo Starship.

Jagger ride in compagnia di Keith Richards nel corso dello Stones' American tour del 1972 Ethan Russell/La Galerie de L'instant

Gli stessi anni Settanta videro anche il matrimonio di Jagger con l'attrice nicaraguense Bianca, che ruppe la tradizione nuziale nel modo più iconico possibile, indossando un abito bianco e un enorme cappello.

Uno show di Jagger a Parigi nel 1976 Dominique Tarlé/La Galerie de L'instant

Sono presenti anche immagini dell'era glam rock di Jagger negli anni Ottanta. Le foto, che lo ritraggono insieme alla sua compagna di lunga data, la top model Jerry Hall, mentre si esibisce come frontman di uno dei gruppo rock più famosi di tutti i tempi, sono una vera gioia per gli occhi.

Jagger in compagnia di Jerry Hall a Londra nel 1981 Norman Parkinson/La Galerie de L'instant

La mostra è aperta fino al 1 ottobre presso La Galerie de L'instant, situata al numero 58 della Rue Gioffredo, a Nizza.