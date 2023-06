Roma: la "scena del crimine" di Giulio Cesare è aperta al pubblico

Di Giorgia Orlandi da Roma

Una nuova offerta storica e turistica per Roma: nell'area sacra di Largo Argentina è stato aperto un percorso archeologico nel luogo dove il 15 marzo del 44 a.C. fu pugnalato Giulio Cesare

Sebbene scoperta per la prima volta negli anni '20 del Novecento, soltanto adesso L’Area Sacra di Largo Argentina ha aperto finalmente al pubblico.

E non si tratta di un luogo come tanti. Infatti, è qui dove è accaduto uno degli eventi che hanno cambiato per sempre la storia dell’antica Roma.

Si tratta del luogo dove la leggenda racconta che Giulio Cesare venne ucciso a pugnalate dai suoi traditori.

Si pensa, infatti, che Cesare venne assassinato all’interno della curia di Pompeo. Una struttura che ospitava temporaneamente il Senato. Le cui mura, o almeno ciò che resta, oggi sono visibili al pubblico.

Racconta Claudio Parisi Persicce, Sovrintendente Capitolino:

"Per la prima volta si ha la possibilità di camminare al livello della Roma Repubblicana e di ammirare le rovine da vicino e non da un piano rialzato. Uno spazio espositivo, anch’esso parte della visita, raccoglie alcuni dei reperti più importanti risalenti ai primi scavi".

"Per la prima volta, si può vedere da vicino il luogo dell'assassinio di Giulio Cesare". Euronews

Una turista americana è emozionata:

“Ne ho sempre sentito parlare leggendo i libri di storia. Trovarmi qui adesso, dove si è fatta la storia, è una sensazione molto forte”.

"Sono emozionata ad essere in un luogo dove si è fatta la storia..." Euronews

Un sito che racchiude anche importanti informazioni su una Roma inedita.

"Qui abbiamo una Roma con materiali più poveri, come il tufo, il peperino e il travertino", continua il Sovrintendente Claudio Parisi Persicce. "Che ci documentano un modo di fare architettura e di costruire, soprattutto gli edifici sacri, che conosciamo molto poco".

Ma non sono solo i turisti stranieri a poter fruire dell’esperienza: anche i romani apprezzano questa importante novità per la città.

"Il vero romano? È quello che conosce bene Roma e i suoi siti archeologici", racconta un abitante di Roma, in visita nel nuovo percorso storico.

"Qui è nato l'Impero Romano!" Euronews

L’apertura dell’Area Sacra di Largo Argentina rappresenta una delle aggiunte più importanti e significative all’offerta turistica della capitale.