Cosa rende felice una persona o un paese? Abbiamo parlato con uno dei massimi esperti su come vivere una vita felice

Ogni anno vengono pubblicati due studi mondiali sulla felicità. Il primo è il World Happiness Report. Creato dalle Nazioni Unite e giunto alla sua decima edizione, il World Happiness Report è un documento, in cui si indaga il legame esistente tra un indicatore del livello di soddisfazione di vita e alcune variabili socio-economiche, come PIL, salute e sostegno sociale.

L'altro importante studio è stato messo redatto da Ipsos. L'Ipsos Global Happiness Report chiede alle persone di tutto il mondo quanto sono soddisfatte delle loro relazioni interpersonali e della loro stabilità economica e della loro salute.

Le domande dei due sondaggi, condotti da società diverse, sono simili. Eppure ogni anno, immancabilmente, esce un elenco diverso dei paesi più felici della Terra. L'ONU, per il sesto anno consecutivo, ha classificato la Finlandia come il paese più felice del mondo.

Dopo la Finlandia ci sono Danimarca, Islanda, Israele e Paesi Bassi. Nella classifica di Ipsos la top five è radicalmente diversa. I paesi più felici sono Cina, Arabia Saudita, Paesi Bassi, India e Brasile. Nella classifica delle Nazioni Unite, la Cina è al 64° posto tra i paesi più felici.

Quindi la domanda che ci si pone è: cosa sta succedendo? Le differenze derivano principalmente dal modo in cui i diversi rapporti svolgono le loro indagini. Mentre entrambi i sondaggi riguardano lo stesso numero di persone, Ipsos riconosce che le persone selezionate in paesi come Brasile, Cina, India e Arabia Saudita vivono tutte "in aree urbane, sono più istruite e/o più benestanti rispetto alla popolazione generale".

Anche se il sondaggio di Ipsos potrebbe avere risultati più discutibili, "è sempre interessante quando qualcosa pone ripetutamente la stessa domanda nel tempo", afferma Marc Schulz, Professore di Psicologia presso il Bryn Mawr College.

Schulz e il professor Robert Waldinger sono rispettivamente il Direttore associato e il Direttore dell'Harvard Study of Adult Development.

Professor Marc Schulz, Harvard Study of Adult Development Bryn Mawr

Dal 1938, un team ha seguito un gruppo di individui e quella dei loro figli per vedere cosa ha influito sulla loro felicità. Schulz e Waldinger, gli attuali leader dello studio, hanno pubblicato un libro sui risultati dell'indagine lunga decenni, "The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness".

Il segreto della felicità finlandese e cinese

Quando si considera il motivo per cui la Finlandia ha superato lo studio delle Nazioni Unite per sei anni consecutivi, il Professor Schulz osserva come il sostegno sociale sia spesso prioritario nei paesi scandinavi. “I loro dati suggeriscono che le connessioni sociali sono importanti. Quindi uno dei fattori che incidono sulla felicità è avere qualcuno su cui poter fare affidamento quando si ha bisogno di aiuto.”

La Finlandia e i paesi scandinavi hanno un buon welfare, e i livelli di disparità sociale e di reddito sono bassi. Questo spiega perché la Finlandia è in cima alle classifiche delle Nazioni Unite. Che dire dell'affermazione di Ipsos secondo cui la Cina e l'Arabia Saudita sono i paesi più felici? Sebbene ci sia qualche dubbio sull'affidabilità dei dati Ipsos, ci sono alcuni motivi che suggeriscono che questi paesi potrebbero avere livelli di soddisfazione decenti.

Entrambi i paesi hanno stati autoritari con violazioni dei diritti umani, ma per la popolazione che non è direttamente colpita, il governo non influisce sulla loro soddisfazione personale e quindi sulla felicità.

Sauna finlandese Canva

Il rapporto delle Nazioni Unite mostra che la corruzione e l'ingiustizia avranno un impatto sulla felicità di una persona, ma sono fattori meno significativi del sostegno sociale. Paesi come la Cina hanno culture collettiviste, il che significa che le comunità hanno maggiori probabilità di prendersi cura l'uno dell'altro.

Fino a quando un paese eccelle nello studio delle Nazioni Unite o di Ipsos, il barometro chiave sembra essere il supporto sociale che le persone hanno. È il principio chiave della ricerca di Schulz con l'Harvard Study of Adult Development, che hanno scoperto come le buone relazioni mantengono le persone più sane per vivere più a lungo e più felici.

Le relazioni sono la chiave della felicità

In entrambi i sondaggi, c'è una tendenza positiva. Dando uno sguardo ai social media o alle notizie ci viene da pensare, invece, il contrario. Ovvero che è cresciuta l'insoddisfazione delle persone.

Le economie occidentali sono in crisi, le istituzioni democratiche devono difendersi da conflitti interni ed esterni, il cambiamento climatico sta impattando sulle nostre vite. Per il Prof. Schulz è difficile fare paragoni nel lungo termine, la situazione all'inizio dello studio di Harvard era tutt'altro che rosea. “Le persone interpellate all’inizio della ricerca erano giovani quando scoppiò la seconda guerra mondiale e il 91% di loro stava facendo il servizio militare. Quasi tutti hanno descritto questa come l'esperienza più spaventosa e peggiore della loro vita", afferma Schulz.

Per quella generazione il pericolo maggiore fu la guerra fredda. Ora tutto è nelle mani della tecnologia. "Internet ci permette di essere connessi gli uni con gli altri, eliminando, in apparenza, quel senso di solitudine", dice. Per amici e familiari lontani dai propri affetti, la tecnologia è fondamentale per mantenere legami più stretti. Il rovescio della medaglia è che ora siamo consapevoli di persone con socio-economico molto diversi da noi rispetto al passato.

Social media e solitudine Canva

“Ai vecchi tempi, si guardava a chi viveva vicino a noi e stava meglio, si vedevano com'erano le altre case e cosa avevano le persone nei loro cortili. In questi giorni, vai su Internet e puoi guardare ciò che tutti hanno in tutto il mondo.”

Anche i modi in cui i siti e i social media selezionano le informazioni che ci interessano in base al nostro comportamento fanno la differenza, creando una maggiore divisione sociale.

Ciò che preoccupa di più il Prof. Schulz è l'importanza della connessione sociale. La comunicazione mediata attraverso gli schermi dei pc non è una replica perfetta della vera comunicazione. “Dobbiamo tutti affrontare in tempo reale le divergenze di opinione. E dobbiamo capire come farlo” ha dichiarato.

Il messaggio è chiaro ed è il principio guida del suo libro scritto con Waldinger: "le relazioni ci mantengono più felici e più sani per tutta la durata della nostra vita".

“Le persone vogliono essere capite, ascoltate e sostenute nelle loro vite. Quando parliamo di connessione, stiamo parlando di quei tipi di connessioni, luoghi in cui abbiamo la sensazione che qualcuno ci conosca e che abbia un posto nella nostra vita” afferma Schulz.

Internet dunque, nonostante molte criticità, sembra essere un toccasana per il nostro benessere emotivo, "e forse ancora più sorprendente, ha anche benefici anche fisici.”