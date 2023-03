Giornata mondiale della poesia: tutti i modi per celebrarla

Il 21 marzo si festeggia la Giornata mondiale della poesia istituita dall'Unesco: se non sai cosa significhi o come celebrarla, Euronews Cultura ti offre qualche suggerimento.

Cos'è la Giornata mondiale della poesia?

Ogni anno, il 21 marzo, la Giornata mondiale della poesia promuove la diversità linguistica attraverso l'espressione poetica.

La ricorrenza incoraggia le persone a comprendere l'importanza della poesia, offrendo l'opportunità di ascoltare le lingue in via di estinzione.

La Giornata mondiale della poesia non solo onora i poeti, ma ha l'obiettivo di far rivivere le tradizioni orali dei recital di poesie, nonché di promuovere la lettura, la scrittura e l'insegnamento della poesia. Sottolinea inoltre la convergenza tra la poesia e altre arti come il teatro, la musica, la pittura e aumenta la visibilità della poesia nei media.

Quando è stata istituita?

La Giornata mondiale della poesia è stata istituita dall'Unesco nel 1999, durante la sua 30esima Conferenza generale a Parigi.

La dichiarazione istitutiva afferma che la Giornata è stata creata per "dare nuovo riconoscimento e slancio ai movimenti poetici nazionali, regionali e internazionali".

Qual è il tema della celebrazione di quest'anno?

Il tema della Giornata mondiale della poesia 2023 è “Sii sempre un poeta, anche in prosa”.

Il famoso verso del poeta francese Charles Baudelaire sottolinea l'importanza della creatività e della bellezza in tutte le forme di scrittura, non solo nella poesia. È un invito a osservare e apprezzare il ruolo che la poesia può avere nella vita di tutti i giorni.

Il sito web dell'Unesco riporta inoltre che per la Giornata mondiale della poesia 2023 il forum "Poesia per la vita" sottolinea il potere della poesia in tempi difficili: "In tempi di incertezza e turbolenza, abbiamo bisogno più che mai del potere della poesia per riunire le persone e per alimentare la pace di cui tutte le società hanno bisogno. Miglioriamo le capacità di lettura e scrittura tra gli studenti".

Viene inoltre suggerito di utilizzare online gli hashtag #WorldPoetryDay e #Poetryforlife.

Cosa si fa durante la Giornata mondiale della poesia?

In tutto il mondo si celebra la poesia attraverso vari eventi, come lettura di poesie e spettacoli.

Ci sono molti modi per celebrarla, inclusa la condivisione online delle proprie poesie preferite, sia personali sia di altri autori, o la partecipazione a eventi di poesia.

Ad esempio, la Giornata mondiale della poesia 2023 a Berlino si svolge presso la Kulturbrauerei-Maschinenhaus. Con il patrocinio della Commissione tedesca dell'Unesco, questa sera cinque poeti provenienti da India, Siria e Bielorussia si riuniranno per leggere i loro testi.

Un altro modo per celebrare la giornata è sostenere poeti e organizzazioni di poesia, con acquisti di libri e donazioni a organizzazioni, riviste letterarie e centri di scrittura, come l'Irish Writers Centre di Dublino, che ospita anche un evento in programma il mese prossimo (27 aprile).