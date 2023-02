E' la fine di un'icona che ha legato indissolubilmente la sua firma a uno dei profumi più famosi del mondo. Una fragranza che ha segnato un'epoca alla sua comparsa, e che non è mai passata di moda. Grande stilista, naso eccezionale e imprenditore coraggioso e visionario, Paco Rabanne ha segnato mezzo secolo di moda e bellezza. E' morto in Bretagna, terra che non ha mai voluto lasciare per troppo tempo e dove ha vissuto per gran parte della sua vita, in particolare a Brest. Lì, si è nascosto dalla Gestapo fino al 1947.

Di origine basca, lo stilista era figlio d'arte, di un collaboratore del marchio Balenciaga. Il senso estetico trasmesso da una famiglia abituata ad essere circondata dal bello.

Il suo mantra:

Non tutti possono essere delle star. Bisogna saper essere intelligenti . La cosa principale è far parlare di sé, differenziarsi dagli altri e non copiare mai

Negli anni '60 il picco più alto del suo successo: è stato uno dei precursori della moda moderna, audace e unica con una collezione "manifesto", una serie di 12 abiti cuciti con materiali contemporanei.