L'ultimo lavoro di Tim Burton, "Mercoledì", è uno dei più grandi successi di Netflix dell'anno. Una serie tv che sta appassionando miliardi di spettatori fin dalla sua prima puntata lo scorso novembre. Quello che forse non tutti sanno è che la saga è stata girata in parte in Romania, a due passi da Bucarest, negli studi Buftea, dove è stata ricostruita la città che non esiste ovvero di Jericho.

Flavian Dobre ha lavorato alla produzione e ora organizza visite guidate agli studios: "Una produzione incredibile che ha richiesto più di otto mesi di lavoro e ha coinvolto persone straordinarie, persone che hanno reso ridato splendore anche al cinema romeno e hanno fatto in modo che la produzione si svolgesse qui presso i Buftea Studios, un luogo che ha un fortissimo impatto emotivo, cinematografico e, e una forte carica culturale”.

Per girare questa serie sono state utilizzate molte ambientazioni naturali romene e per il turismo locale è una grande opportunità. Alla produzione hanno partecipato diversi tecnici, comparse e attori. Per il ruolo clou di "Cosa", la mano senza corpo, è stato selezionato proprio un mago romeno diventato ora una star. Il suo nome è: Victor Dorobaniu: "È il mio debutto come attore. Non so che dire. Ero sbalordito e lo sono ancora. Perché ora, dopo l'uscita della serie tv, su tutti i media e le televisioni del mondo di continua a parlare di come è stato creato questo personaggio. Da quello che ho capito è stata la più grande curiosità di questa serie".

I fan di Mercoledì ora potranno visitare i luoghi della loro serie prediletta in attesa della seconda stagione, che sarebbe già in preparazione pronta per essere girata negli stessi studios a Bucarest. Si aspetta solo il ciak.

La serie cult