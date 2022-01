Il meglio dell'arte in Europa... Come ogni settimana Euronews vi propone tre eventi da non perdere.

La mostra alla Tate Modern di Londra Euronews

La Tate Modern di Londra dedica una vasta esposizione a una delle protagoniste del movimento artistico nero britannico, Lubaina Himid. Vincitrice nel 2017 del Turner Prize, in questa mostra espone i suoi pezzi più recenti assieme ai capolavori che hanno già fatto la storia. Pezzi di vita quotidiana messi su tela, ma disposti in una sequenza. Omaggio al suo amore per la scenografia teatrale.

La mostra alla Filarmonica di Parigi Euronews

La Filarmonica di Parigi ospita Hip-Hop 360, una mostra interattiva che esplora tutte le sfaccettature di quest'arte, nata sulle strade del Bronx nei primi anni 80. L'esposizione racconta i 40 anni di questa musica e la sua versione francese. Si possono ascoltare brani inediti, vedere delle performarce dal vivo, osservare documenti e fotografie.

Allestimento permanente Euronews

Nuovo allestimento per il museo Reina Sofia di Madrid, che ha risistemato le sue 2mile opere in ordine tematico. Addio suddivisioni temporali. Otto episodi raccontano delle storie che attraversano stili ed epoche, per questo la nuova sistemazione è stata intitolata "vasi comunicanti"