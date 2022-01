Le danze popolari azere: una finestra sulla cultura dell'Azerbaigian

La danza tradizionale azerbaigiana è il cuore della cultura azera e combina musica nazionale, coreografia e narrazione.

I balli popolari dell'Azerbaigian sono radicati nel patrimonio e nella storia antica.

Variano enormemente nello stile, da quello splendidamente intrecciato a quello incredibilmente atletico.

Fondato nel 1938, l'Azerbaijan State Dance Ensemble si è esibito in tutto il mondo.

Quando si tratta di costumi, capelli e trucco, nessun dettaglio viene dimenticato. Il direttore di danza deve realizzare un programma vario ed emozionante che metta in mostra non solo i passi, ma anche i costumi.

Saina Ahmedova è insegnante di danza del corpo di ballo dello Stato azerbaigiano. Spiega la difficoltà e il fascino delle coreografie femminili: "Alcuni elementi di danza difficili sono tipici delle danze femminili azerbaigiane, cioè i movimenti del petto e le movenze per accentuare e mettere in risalto gli occhi, così come una combinazione di entrambi. Inoltre, c'è la danza con i bicchieri. I bicchieri pieni di sciroppo sono in equilibrio sui palmi delle mani, e le ballerine devono assicurarsi che non si rovescino mentre ballano".

Rufat Xalilzade, direttore artistico del corpo di ballo dello Stato azerbaigiano, si sofferma anche sul simbolismo del ballo maschile: "Le danze maschili azerbaigiane rappresentano un'aquila che spiega le ali sulla cima della montagna e si prepara a volare. Alcuni elementi della danza, che il ballerino esegue sulle dita dei piedi, sono veramente difficili da fare".

"In generale, le danze maschili sono una vera competizione - conclude Xalilzade - È come se dicessero: 'Salto più in alto di te, eseguo l'elemento più difficile ancora più velocemente'. Questa competizione è di per sé il simbolo del coraggio e della virilità, ed è questo che la danza rappresenta".