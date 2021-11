Rendez-vous, il meglio dell'arte in Europa

I segreti dell'orafo degli zar

Al Victoria and Albert Museum di Londra una mostra racconta i segreti dell’orafo degli zar Carl Fabergé. L'artista russo divenne famoso in tutto il mondo per i suoi gioielli e le sue opere a forma di uova ricoperte di preziosi diamanti e cristalli realizzati per la famiglia imperiale Romanov all'inizio del 1900. Sotto i riflettori fino all’8 maggio del prossimo anno il pubblico potrà ammirare oltre 200 pezzi di Fabergé di collezioni pubbliche e private.

Una delle opere esposte euronews

I grandi dell'arte russa

"Serenità e gioia." E’ il nome della personale ospitata fino al 30 gennaio a San Pietroburgo al Manezh Central Exhibition Hall. In esposizione opere di oltre 100 artisti russi del XIX secolo, provenienti dalle collezioni di 39 importanti musei internazionali. Ad accompagnare questa mostra una colonna sonora appositamente composta dal pianista Anton Batagov. L’idea è di creare un'atmosfera rilassata e sottolineare il legame tra arte moderna e classica attraverso le opere esposte. Un modo originale per aggiungere l'udito alla vista per una mostra di pittura.

Parigi celebra Napoleone

C'è tempo fino al prossimo 2 gennaio per ammirare mostra su Napoleone alla Grande Halle de la Villette, a Parigi. Dalla sua ascesa fino al declino, la personale ripercorre il periodo clou di questa figura storica attraverso nove sezioni. Si va dai momenti chiave della storia francese alla vita intima e romantica dell'imperatore. Sotto i riflettori oltre 150 opere per celebrare il bicentenario della morte di Napoleone.