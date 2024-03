A due anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come si stanno adattando i milioni di donne ucraine e i loro figli nei paesi che li ospitano? Real Economy ha raccolto le testimonianzie di alcune di loro in Polonia

A due anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come si stanno adattando i milioni di donne ucraine e i loro figli nei paesi che li ospitano? Stanno ricevendo il sostegno di cui hanno bisogno? L'accesso all'assistenza all'infanzia è un passo fondamentale per la loro integrazione. In questo episodio di Real Economy abbiamo raccolto le testimonianzie di alcune rifugiate ucraine in Polonia.

Imparare una nuova lingua, cercare un lavoro o far riconoscere le proprie qualifiche: il cammino per rifarsi una vita è complesso per le donne fuggite dalla guerra con i loro figli. Abbiamo visitato uno dei 37 asili nido gestiti dalla Fondazione Comenius a Varsavia. Dalla primavera del 2022 assiste le famiglie ucraine che hanno trovato rifugio in Polonia.

Spynka, gli asili nido per bambini ucraini

La fondazione mette a disposizione asili informali, noti come spynka, per soddisfare le esigenze specifiche di queste famiglie e dei loro bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. Dopo che la sua casa è stata distrutta, Maria è arrivata sei mesi fa con il marito e i tre figli, tra cui il piccolo Dominik. "Quando siamo arrivati qui, mio figlio parlava a malapena a causa dello stress - dice Maria -. Vedo dei cambiamenti in mio figlio più piccolo, perché ha iniziato a parlare per la prima volta, ha iniziato a comunicare con gli altri bambini. Si è fatto degli amici, possiamo dire che è felice".

Maria è una psicologa per bambini: vorrebbe un finanziamento pubblico per poter conseguire il diploma, che altrimenti non potrebbe permettersi. L'asilo nido le permette di avere un po' di tempo per sé stessa. "Mi aiuta molto perché ho del tempo libero dalle 9 alle 15 - dice Maria -. Durante questo periodo posso studiare il polacco o cercare un lavoro, oltre ad aiutare i miei figli più grandi e andare a prenderli a scuola".

Maria è arrivata a Varsavia con il marito e tre figli Euronews

Gli spynka garantiscono alle donne ucraine un po' di tempo libero, uno spazio educativo e un supporto psicologico. Per Monika Woźniak, direttrice della Fondazione Comenius, questo sostegno è essenziale. "Una percentuale molto alta dei nostri bambini ha subito dei traumi - dice Woźniak - quindi la nostra attenzione doveva essere fortemente focalizzata sull'aiuto ai bambini che non riuscivano e non riusciranno a frequentare i normali asili nido e scuole materne".

Woźniak spera di aprire altri asili e di registrarli nel sistema educativo ufficiale. "Speriamo di lanciare programmi di finanziamento dell'Ue che aiutino a integrare i bambini ucraini e i loro genitori nel sistema di istruzione precoce polacco - dice Woźniak -. Stiamo parlando di bambini che, se avranno delle buone basi, potranno finalmente iniziare a vivere bene".

Gli spynka continueranno a essere finanziati principalmente dall'Unicef, oltre che dal governo polacco e da fondi europei. Gli educatori che ci lavorano sono rifugiati ucraini che hanno ricevuto una formazione. Come Yuliana, arrivata due anni fa con i suoi due figli. Lavorava come decoratrice, ma qui ha dovuto ricominciare da zero.

Yuliana lavora come educatrice in un asilo nido a Varsavia Euronews

"È stato molto difficile. Quando sono arrivata mi offrivano solo turni alle 5 del mattino, oppure fino alle 22 - dice Yuliana -. Non potevo andare a prendere i bambini, quindi non potevo lavorare". Oggi, grazie al suo lavoro di educatrice, Yuliana si sente utile. "Mi piace molto il mio lavoro. Se non fosse per questo lavoro all'inizio avrei pulito fatto le pulizie, poi forse avrei trovato qualcos'altro. Ma quest'asilo mi ha davvero aiutato ad adattarmi. Ho deciso di rimanere qui, in Polonia, perché il mio figlio maggiore ora va a scuola, in prima elementare. La cosa più importante è che posso lavorare".

Le nuove iniziative per favorire l'integrazione delle donne ucraine in Polonia

Secondo il governo circa due terzi di queste donne hanno trovato un'occupazione. Oltre agli aiuti messi in atto all'inizio del conflitto, quali misure sono state adottate per sostenere le donne con bambini piccoli? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Ewa Flaszynska, responsabile del Dipartimento del mercato del lavoro per il Ministero della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali.

Ewa Flaszynska, responsabile del Dipartimento del mercato del lavoro per il Ministero della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali Euronews

"Negli ultimi due anni il numero di posti nei cosiddetti asili nido o nei club per bambini è aumentato notevolmente - dice Flaszynska -. Abbiamo anche preparato e adottato una legge in Polonia, in modo che, ad esempio, una madre ucraina possa prendersi cura di più bambini in un determinato giorno, così che altre madri possano andare a lavorare. Quasi il 70% delle donne polacche è attivo e le statistiche ci dicono che anche le donne ucraine che sono venute da noi sono attive sul mercato del lavoro".

Quali sono i prossimi passi per aiutare queste famiglie? "Vogliamo sostenere ancora le persone provenienti dall'Ucraina - dice Flaszynska -. Stiamo preparando una legge sistemica e completa che regolerà il lavoro, la residenza e altri aspetti della vita dei cittadini ucraini in Polonia. E abbiamo in programma di ampliare i posti di assistenza all'infanzia. Ci saranno stanziamenti dal Piano di Ricostruzione Nazionale per questo e ci saranno stanziamenti dal Fondo Europeo Plus. È stato creato un Dipartimento per l'Integrazione Sociale, che porrà l'accento non solo sull'integrazione professionale, ma anche sull'integrazione sociale in senso lato".

Il Fondo Sociale Europeo Plus ha stanziato 8,9 miliardi di euro per combattere la povertà infantile. Può essere utilizzato per finanziare gli spynka e per ampliare la capacità di accoglienza degli asili nido polacchi. Sia che sperino di tornare in Ucraina o di stabilirsi nel paese ospitante, l'estensione dell'assistenza per trovare un lavoro è essenziale per far ritrovare la stabilità a queste famiglie.