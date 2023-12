Africa: un continente con un potenziale economico enorme

Startup e innovazione stanno crescendo vertiginosamente in tutta l'Africa. Con il secondo continente più grande al mondo che guarda al futuro, i paesi della regione puntano sulla prosperità economica

In questo episodio di The Exchange ci concentriamo sull'innovazione in Africa. Nell'ultimo decennio l'Etiopia è stata una delle economie africane e mondiali in più rapida crescita. Il ministro etiope del lavoro e delle competenze, Muferihat Kamil Ahmed, spiega come il governo stia stimolando l'innovazione in un modo che aiuta anche altre economie africane.

"L'Etiopia sta portando avanti un programma di riforme molto ampio avviato nel 2018. Nel quadro di questa agenda di riforme, investire nel capitale umano è divenuta la priorità numero uno per il nostro governo." Muferihat Kamil Ahmed Ministro delle Competenze e del Lavoro del Governo di Etiopia

I Global Africa Start-Up Awards

I Global Start-Up Africa Awards and Fund mettono in contatto aziende e investitori in tutto il continente. Come hanno spiegato i fondatori di Giig, l'organizzazione dietro l'evento di quest'anno, "è molto chiaro che i mercati emergenti continuano a dominare la crescita economica mondiale. Le previsioni di mercato indicano che fino al 2075 la demografia delle popolazioni continuerà a essere uno dei fattori chiave fondamentali della crescita mondiale. C'è un solo continente giovane ed è l'Africa".

Trade Depot: missione da 100 milioni di dollari per potenziare la piccola vendita al dettaglio

La startup digitale nigeriana Trade Depot ha raccolto nel 2021 oltre 100 milioni di dollari ed è una delle storie di successo del continente. Onyekachi Izukanne, fondatore e amministratore delegato dell'azienda, ci ha spiegato perché le tecnologie di logistica e gestione inventario sono così importanti per i commercianti al dettaglio africani.

