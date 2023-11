La pressione sui politici è più forte che mai. Secondo le Nazioni Unite, la COP28 negli Emirati Arabi Uniti è un'occasione privilegiata per ripensare, rilanciare e riorientare l'agenda sul clima.

PUBBLICITÀ

In questo numero di Exchange, presentiamo un'anteprima della COP 28, la nuova edizione della conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si sta svolgendo negli Emirati Arabi Uniti. Gli impegni presi nel quadro dell'Accordo di Parigi nel 2015 saranno sottoposti a un esame scrupoloso per giungere a un bilancio globale dei progressi sinora compiuti.

Il direttore esecutivo di Greenpeace per Medio Oriente e Nord Africa, Ghiwa Nakat, dichiara senza mezzi termini a The Exchange che il tempo delle chiacchiere è finito.

"Finora sono state chiacchiere. Ora devono agire con maggiore urgenza". Ghiwa Nakat Direttore Esecutivo MENA, Greenpeace

Il divario di competenze green

La finanza è un tema importante nell'agenda della COP28. I leader delle imprese si incontreranno per concordare le modalità di transizione verso un'economia più verde. Secondo un nuovo rapporto di LinkedIn, attualmente solo un lavoratore su otto possiede le competenze green necessarie per permettere al mondo di raggiungere gli obiettivi Net Zero. Sue Duke, vicepresidente alle politiche pubbliche globali di LinkedIn, ritiene che esista una forte richiesta di più competenze green a livello mondiale.

Il vicepresidente di LinkedIn, Sue Duke, parla a The Exchange euronews

"I lavori green sono lavori che hanno come obiettivo principale la lotta ai cambiamenti climatici... per fare questi lavori verdi, servono parecchie competenze green". Sue Duke Vicepresidente alle politiche pubbliche globali di LinkedIn

La COP 28 si svolge dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 presso l'Expo City di Dubai.