La rinascita dell'hockey su ghiaccio in Uzbekistan

Le giovani stelle della nazionale under 18 vogliono riportare lo sport agli antichi fasti

L'Uzbekistan sta assistendo a una rinascita dell'interesse per l'hockey su ghiaccio, che si sta affermando come uno degli sport più popolari del Paese. La nostra corrispondente, Galina Polonskaya, ha partecipato a una sessione di allenamento della nazionale giovanile, dove ha conosciuto giovani atleti determinati ad affermarsi a livello internazionale.

Jasurbek Rustamkhonov, il capitano della squadra, sta emergendo come una delle nuove promesse dell'hockey in Uzbekistan. L'anno scorso ha portato la sua squadra alla vittoria realizzando ben 14 gol ai campionati di Asia e Oceania under 18 in Mongolia. Jasurbek ha spiegato a Galina che la rapidità di pensiero è una qualità fondamentale per un giocatore di hockey.

L'allenatore della squadra, Abdumadjid Nasirov, lui stesso ex giocatore di hockey, ha assistito a un calo di interesse per questo sport durante gli anni '90, con la chiusura delle piste e l'assenza della squadra nazionale. Ma, quando nel 2018 è stata fondata la Federazione di hockey, Abdumadjid è tornato sul ghiaccio per allenare nuovi giovani talenti, con la certezza di crescere i campioni di domani. Come spiegato a Galina da Bakhtiyor Fazilov, presidente della Federazione di hockey dell'Uzbekistan, l'obiettivo principale adesso è partecipare al Campionato mondiale di hockey del 2025.

Oggi le partite giocate nella moderna Humo Arena della capitale, Tashkent, attirano numeorosi appassionati, mettendo in mostra giocatori come Jasurbek, che afferma di volere mostrare al mondo il "vero hockey uzbeko".