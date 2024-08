Marocco, le immagini del futuro più grande stadio di calcio del mondo

Alcune immagini mostrano come sarà il più grande stadio di calcio del mondo (in termini di posti a sedere), che sorgerà in Marocco, nei pressi di Casablanca

Il Grand Stade Hassan II di Casablanca, in Marocco, sarà il più grande stadio di calcio del mondo, con una capacità di 115mila posti a sedere. Un impianto che verrà utilizzato in occasione della Coppa del Mondo FIFA del 2030, ospitata dalla nazione africana assieme a Portogallo e Spagna. La sede di Casablanca è già stata designata per la finale.

I preparativi per i lavori di costruzione dello stadio sono iniziati nell'ottobre 2023 su un sito di cento ettari di superficie. L'impianto supererà così l'attuale detentore del record di capacità di accoglienza per uno stadio, che appartiene al Rungrado 1st of May Stadium di Pyongyang, in Corea del Nord, che presenta 114mila posti e ospita le partite della squadra nazionale di calcio.

Lo stadio è situato a 38 km da Casablanca Oualalou + Choi and Populous

Lo stadio è stato progettato dagli architetti parigini Oualalou + Choi e da Populous, leader mondiale nel design sportivo. Non sarà però l'impianto sportivo più grande del mondo. L'onore spetta al Narendra Modi Stadium di Ahmedabad, in India, dedicato al cricket e che può ospitare fino a 132mila spettatori.

Il progetto del mega-impianto in Marocco Oualalou + Choi and Populous

Ispirata alla tradizionale festa marocchina chiamata "moussem", in cui i gruppi si riuniscono per eventi religiosi e culturali, la struttura del tetto è stata progettata per assomigliare a una grande tenda che emerge in un paesaggio boschivo.

Lo stadio sarà il più grande, in termini di posti a sedere, tra quelli dedicati al calcio Oualalou + Choi and Populous

Intorno allo stadio principale si trovano gruppi di giardini che ospitano campi sportivi e complessi più piccoli. Una "oasi di verde" che comprende giardini botanici per aggiungere un nuovo concetto di interazione tra lo stadio e la natura circostante nella sua posizione, a 38 km a da Casablanca.

Ogni lato dello stadio è dotato di una tribuna che può ospitare 29.500 spettatori per i posti standard. Altri 12mila possono accedere alle cinque gradinate dell'hospitality VIP.

I giardini botanici e i campi sportivi adiacenti Oualalou + Choi and Populous

Tarik Oualalou, principale designer e socio fondatore di Oualalou + Choi, nonché architetto responsabile del progetto, ha commentato con queste parole: "Il Grand Stade Hassan II affonda profondamente le proprie radici nella cultura marocchina, con le sue tradizioni e le sue espressioni contemporanee. È radicato in figure antiche e primordiali: il Moussem, la tenda e il giardino, oltreché nella topografia e nei paesaggi del Marocco. È uno spazio generoso, aperto al mondo e rispettoso della natura che protegge. Il Grand Stade Hassan II de Casablanca è l'incarnazione della grande tradizione dell'ospitalità marocchina".