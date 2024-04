Continuano le operazioni di soccorso. Salvate decine di persone intrappolate in due cave della regione. Più di duecento persone si trovano in tende o alloggi temporanei, quasi diecimila famiglie sono senza acqua e più di trecento famiglie sono senza elettricità

A Taiwan continuano le operazioni di ricerca e soccorso per estrarre decine di persone ancora intrappolate nelle macerie dopo il peggior terremoto degli ultimi 25 anni, che martedì mattina ha colpito Hualien City, sulla la costa orientale dell'isola, con due violente scosse di magnitudo 7.4 e 6.5. La terra ha tremato verso le 8 di mattina, proprio nell'ora di punta.

Il bilancio dei morti è rimasto stabile a nove, ma i feriti sono più di mille. Secondo l'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco di Taiwan, sono 663 le persone bloccate ma in contatto con le squadre di soccorso. Circa 42 persone risultano invece disperse.

Più di duecento persone si trovano in tende o alloggi temporanei nella contea di Hualien, quasi diecimila famiglie sono senza acqua e più di trecento famiglie sono senza elettricità.

I danni strutturali

Il terremoto oltre ad aver fatto crollare alcuni edifici e averne danneggiati una novantina nella città di Hualien, la più grande vicino all'epicentro localizzato in mare, ha provocato diverse frane e smottamenti, che hanno interrotto le reti stradali e ferroviarie. Intere sezioni di autostrade sono crollate.

Il sindaco di Hualien, Hsu Chen-Wei, ha detto che tutti gli edifici danneggiati in maniera grave sono stati evacuati e che le squadre di emergenza hanno cominciato rimuovere i detriti e a demolire quelli ritenuti irrecuperabili dopo una valutazione dei danni strutturali

Le scosse di assestamento continuano a scuotere l'isola. Al momento le autorità del Paese stanno cercando di capire come mai non sia partita un’allerta terremoto in tutto il territorio.

Decine di persone sono vive ma intrappolate

Decine di persone sono rimaste intrappolate nelle cave della regione montuosa. Nella tarda mattinata (ora locale) sono state liberate tutte le 64 persone bloccate nella cava di Heping, mentre sei lavoratori sono stati recuperati dalla cava di Zhonghe. Una persona è stata uccisa dalla caduta di rocce.

Cinquanta dipendenti di un hotel della remota Gola di Taroko sono ancora bloccati in un tunnel dopo che la strada su cui viaggiavano per andare a lavoro è stata danneggiata dalle scosse. Dopo essere stati irraggiungibili per la maggior parte di mercoledì, tre lavoratori hanno raggiunto a piedi l'hotel e hanno riferito che gli altri erano in salvo.