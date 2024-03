Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

L'Ucraina batte 2-1 in rimonta l'Islanda. Insieme a Polonia e Georgia, sono le ultime tre nazionali qualificate. Completo il quadro dei sei gironi del torneo di calcio in programma dal 14 giugno in Germania. Prima storica partecipazione per la nazionale georgiana