Francoforte: luminarie per il Ramadan, è polemica

Di Euronews

Scoppia la polemica nella città tedesca dopo che il comune ha deciso di illuminare la via dello shopping con luminarie dedicate al mese del digiuno

PUBBLICITÀ

Francoforte è la prima città in Germania a illuminare il Freßgass tra Hauptwache e Opernplatz, una popolare via dello shopping, in occasione del mese di digiuno islamico del Ramadan. Da domenica sera, lune crescenti, stelle e lanterne e la scritta "Happy Ramadan" illumineranno la zona pedonale della Große Bockenheimer Straße, la Freßgass' con le sue gastronomie e i suoi caffè.

L'illuminazione è ispirata a Londra. L'anno scorso Piccadilly Circus è stata illuminata con le luci del Ramadan. È stata la prima volta che una città europea ha celebrato in questo modo il digiuno del Ramadan e il relativo periodo di contemplazione per i musulmani.

Critiche alle luminarie per il Ramadan a Francoforte

La decisione della città di Francoforte ha suscitato indignazione sui social media. Molti utenti l'hanno interpretata come un segno di "islamizzazione" e hanno invitato a boicottare i negozi del Freßgass'.

Quasi il 15% della popolazione di Francoforte è musulmana. A differenza dell'illuminazione pre-natalizia, che viene pagata dalla comunità commerciale, i 75mila euro per l'illuminazione del Ramadan provengono dal bilancio comunale.

Questo è il motivo ufficiale per cui la Cdu ha votato contro l'illuminazione durante la riunione del consiglio comunale. Per la coalizione di governo composta da Spd, Verdi, Fpd e Volt, il sindaco Nargess Eskandari-Grünberg (Verdi) ha visto l'illuminazione come un segno di "coesistenza pacifica".

I musulmani hanno accolto con favore la decisione. Il Ramadan inizia lunedì o martedì prossimo, a seconda della visibilità della luna nuova, e dura fino al 9 aprile.