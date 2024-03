A Tolosa, alla Cité de l'Espace, i visitatori possono di replicare le emozioni vissute dagli astronauti, simulando un volo sulla Luna

Tolosa ti promette la luna e mantiene la promessa con la nuova esperienza immersiva LuneXplorer. Nel nuovo edificio, allestito nel vecchio Terradome, la Cité de l'Espace consente ai visitatori di replicare le emozioni vissute dagli astronauti, prendendo posto in un simulatore di volo spaziale sulla luna.

I moduli dell'esperienza sono quattro. Si comincia dall'accoglienza, nella prima sala della Cité: si tratta della prima tappa del viaggio, che ha come obiettivo quello di introdurre l'utente alle missioni Apollo e Artemis su tutte.

Come gli equipaggi spaziali: è l'esperienza di LuneXplorer

Con la seconda tappa si entra nel vivo: si assemblano gli equipaggi, quattro persone ciascuno, che seguono le indicazioni video fornite da tre astronauti dell’ESA: Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet, Matthias Maurer. Dopo il briefing, gli equipaggi saranno invitati a prendere posto in una delle dieci capsule spaziali.

Come nella centrifuga, con la quale gli astronauti si addestrano, le capsule simulano la pressione del decollo in due minuti e riproducono tutti gli effetti dell'accelerazione. Posizionati all'indietro, con il corpo che preme sui sedili, i passeggeri non riescono a raggiungere i comandi. In pochi minuti la simulazione li porta sulla luna.

Obiettivo: 500mila visitatori

"Il pubblico può sperimentare l’ipergravità" ha dichiarato l'astronauta e presidente onorario di Space X, Jean-François Clervoix. L'esperienza LuneXplorer dura circa quaranta minuti: "Si tratta di un'iniziativa multisensoriale e unica al mondo” ha aggiunto. LuneXplorer è stata progettata in due anni per un budget di circa 16 milioni di euro. L'obiettivo è quello di attrarre almeno 500mila persone l'anno.