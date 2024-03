Di Euronews

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata a Washington per incontrare il presidente degli Usa Joe Biden. Gaza al centro del dialogo, Biden annuncia il lancio di aiuti umanitari sulla Striscia con jet militari. Meloni ottiene il rientro in Italia di Chico Forti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La premier è già diretta in Canada dove incontrerà il primo ministro Justin Trudeau.

Quello di venerdì è statoil secondo incontro tra Biden e Meloni in circa sette mesi. Entrambi i leader sono alle prese con la guerra in Medio Oriente e in Ucraina mentre cercano di rafforzare la loro immagine.

Il punto su Gaza tra Biden e Meloni

"Stiamo valutando la possibilità di un corridoio marittimo" per consegnare una "grande quantità di aiuti umanitari" a Gaza. Lo ha detto Joe Biden dopo aver annunciato l'invio di aiuti umanitari tramite i jet militari nel suo incontro con la premier Meloni nello Studio Ovale.

All'inizio della settimana Biden ha dichiarato di essere ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco entro l'inizio della prossima settimana. Ma ha riconosciuto che un possibile accordo potrebbe subire una battuta d'arresto dopo che, giovedì, le truppe israeliane hanno sparato su una grande folla di palestinesi che correvano per ottenere del cibo da un convoglio di aiuti a Gaza City, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Più di cento persone sono state uccise.

"È urgente che Israele accerti la dinamica degli eventi e i responsabili", ha dichiarato Meloni, che ha chiesto l'intensificazione dei negoziati per raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Chico Forti torna in Italia

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti".

La premier Giorgia Meloni ha annunciato così, in un video diffuso a Washington, il suo risultato più concreto della visita alla Casa Bianca. Era da molti anni che vari governi si prodigavano per far tornare Forti in Italia a scontare l'ergastolo a cui era stato condannato nel 2000 da un tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano, di cui si è sempre dichiarato innocente.

Un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani

"Il G7 porrà particolare attenzione anche sul continente africano, l'Africa non è un continente povero, al contrario ha importanti risorse umane e naturali ma è stata sfruttata con un approccio predatorio", ha dichiarato Meloni.

"Voglio invertire questo approccio insieme a voi, ed è anche una risposta alla crisi migratoria. Dobbiamo sostenere lo sviluppo dell'Africa e mettere fine alle migrazioni illegali e al traffico di esseri umani. Il traffico di esseri umani è diventata l'attività finanziaria criminale più redditizia a livello globale e non possiamo accettarlo. Per questo arrivo qui oggi con una proposta di un'alleanza globale contro il traffico di esseri umani".