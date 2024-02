Di Euronews

Gli Stati Uniti approvano nuove pesanti misure contro Putin e altri funzionari a Mosca dopo la morte dell'oppositore russo. Biden incontra la moglie e la figlia di Navalny

Washington si prepara a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e i suoi funzionari. Fonti locali hanno parlato di centinaia di misure "schiaccianti", anche in risposta alla morte di Alexei Navalny durante la detenzione nel carcere Ik-3. Il dettaglio delle misure sarà diffuso nella giornata di venerdì, 23 febbraio.

Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato Yulia e Darya, la vedova e la figlia di Alexei Navalny. Il capo di Stato Usa ha ribadito che Vladimir Putin è personalmente responsabile della morte dell'oppositore del Cremlino e che la parte delle nuove sanzioni sarà rivolta al presidente russo in prima persona.

Sanzioni contro cinquecento obiettivi russi

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti giovedì ha fatto sapere che più di cinquecento obiettivi in Russia saranno oggetto delle sanzioni e che "è importante ricordare che non è solo l'America a intraprendere queste azioni". Mercoledì anche l'Unione europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, colpendo per la prima volta aziende cinesi sospettate di riesportare nel Paese tecnologia avanzata e componenti militari fabbricati nell’Ue. Le misure europee non sono direttamente collegate alla morte di Navalny.

Sanzioni contro persone coinvolte nella morte di Navalny

Victoria Nuland, sottosegretario di Stato per gli Affari politici, ha spiegato che finora solo una parte delle "centinaia e centinaia" di sanzioni sarà rivolta a "persone direttamente coinvolte nella morte di Navalny", mentre la maggior parte di esse sarà collegata al secondo anniversario della guerra in Ucraina. Con il tempo poi le sanzioni relative a Navalny saranno estese.