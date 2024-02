Dalle sovrastrutture efficienti dal punto di vista energetico ai vecchi edifici riconvertiti o alla pluripremiata città intelligente di Msheireb, il Qatar sta raccogliendo i frutti dopo aver gettato le basi per un futuro più verde.

PUBBLICITÀ

In questo episodio di Qatar 365, Laila Humairah e Aadel Haleem danno uno sguardo più da vicino all'evoluzione architettonica del Qatar.

Laila ha fatto un giro alla stazione dei pompieri di Doha. Costruita nel 1982, un tempo era uno spazio dedicato alla sicurezza e alla protezione degli abitanti di Doha. Ora è un elemento vibrante e attivo della vita urbana di Doha. L'iconico edificio è stato riconvertito in un museo e in uno spazio d'arte contemporanea.

L'architetto giapponese Arata Isozaki ha progettato il Qatar National Convention Centre, la cui facciata è caratterizzata dalle radici intrecciate dell'albero di Sidra. Aadel Haleem ha scoperto che l'architetto ha creato questo edificio ultramoderno pensando a elementi del passato. L'albero di Sidra è uno dei simboli nazionali del Qatar e l'edificio QNCC simboleggia la capacità del paese di incorporare l'estetica contemporanea senza perdere il contatto con le sue radici.

È difficile parlare dell'abilità architettonica del Qatar senza menzionare Mshereib. Già conosciuta come il primo progetto urbano di rigenerazione sostenibile al mondo, l'area sta migliorando il suo status di città intelligente.

Ali Al Kuwari e Fatima Fawzi, rispettivamente amministratore delegato e responsabile del team sostenibilità di Msheireb Properties, hanno spiegato a Laila come utilizzano la tecnologia per potenziare le caratteristiche di sostenibilità dell'area e migliorare ulteriormente l'esperienza per residenti e visitatori.