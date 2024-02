Di Euronews

Israele ha attaccato l'ospedale Nasser a Khan Younis, almeno una persona è morta, decine sono state arrestate mentre lasciavano l'edificio. Bombardamenti anche nel sud del Libano. Continuano gli appelli per evitare la catastrofe umanitaria a Rafah

L'esercito israeliano ha bombardato il reparto ortopedico dell'ospedale Nasser a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Nell'attacco ci sarebbero stati almeno un morto e diversi feriti. Israele aveva dato ordine di evacuare l'ospedale prima del bombardamento. Secondo Al Jazeera, i soldati israeliani hanno arrestato decine di persone durante l'evacuazione.

L'attacco all'ospedale farebbe parte del piano di Israele per l'attacco via terra contro la vicina città di Rafah. Dopo i bombardamenti dei giorni scorsi, l'Idf sarebbe pronto a entrare nella città. Intanto, molti palestinesi stanno lasciando la città nel sud della Striscia, dove ora vivono in preoccupanti condizioni più di un 1,4 milioni di persone, e si stanno dirigendo verso Deir el-Balah e il campo profughi di Nuseirat.

Un 16enne morto e 13 feriti in Cisgiordania

Mercoledì l'Idf ha aperto il fuoco nella città di Beit Ummar, in Cisgiordania. Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale dopo essere stato colpito mentre usciva da scuola. Si tratta della centesima vittima minorenne uccisa in Cisgiordania dall'inizio dell'offensiva di Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Altre 13 persone sono rimaste ferite durante l'aggressione.

Attacco nel sud del Libano: undici morti

Registrati mercoledì anche attacchi aerei di Israele nel sud del Libano, ci sarebbero undici morti, di cui sei bambini. Il bombardamento ha sollevato il timore di un più ampio conflitto regionale. Gli attacchi sarebbero stati effettuati in risposta a un razzo di Hezbollah che ore prima aveva colpito una base militare nel nord di Israele uccidendo una soldatessa. Dall'inizio della guerra a Gaza, gli scontri tra Israele e l'organizzazione sciita si sono intensificati, provocando decine di vittime.

L'appello per fermare l'operazione a Rafah

I leader di Australia, Canada e Nuova Zelanda, il presidente francese Emmanuel Macron e il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus hanno lanciato un appello a Israele affinché non proceda con l'operazione via terra a Rafah. "Non credo che nemmeno l'inferno possa descriverlo... Chiedo a Israele di non farlo", ha detto Tedros.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato l'omologo egiziano Abdel Fattah el-Sisi al Cairo. I due hanno fatto un appello per il cessate il fuoco a Gaza. Ma già mercoledì il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l'operazione a Gaza continua e che non ci saranno nuovi colloqui finché Hamas non cambierà la sua 'deliranti' richieste.