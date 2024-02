Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

I ricercatori in Germania hanno scoperto un muro di 11mila anni fa sommerso dalle acque del Mar Baltico. Si ipotizza fosse utilizzato per la caccia alle renne e che possa fornire informazioni sulla vita dell'uomo nell'età della pietra. Potrebbe essere la più antica costruzione mai trovata in Europa