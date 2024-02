Le meraviglie architettoniche del Qatar non sono soltanto i grattacieli di Doha. Molte moschee dal design unico contribuiscono alla ricchezza architettonica del Paese. Il Qatar si impegna anche a preservare le case storiche, con le loro unicità, come testimonianza delle sue umili origini.

In questo episodio, il team di Qatar 365 ha viaggiato per la città per esplorare alcune delle meraviglie architettoniche del Qatar.

L'architetto qatariota di fama internazionale Ibrahim Al Jaidah racconta ad Aadel Haleem di essere orgoglioso del suo lavoro, che ha contribuito alla modernizzazione della città. Condivide le sue riflessioni sull'evoluzione dell'identità architettonica del Qatar negli ultimi 20 anni, evidenziandone sia la creatività che la diversità.

In Qatar ci sono oltre 2.000 moschee che fanno parte integrante del paesaggio. Aadel scopre che alcune strutture sono uniche nel loro genere e danno un tocco contemporaneo ai luoghi di culto tradizionali, come la moschea di Education City o la cosiddetta "moschea inclinata", progettata da S.E. Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani.

Il Qatar è un Paese moderno che ha ancora un occhio di riguardo per il patrimonio e le tradizioni del passato, come scopre Laila Humairah visitando l'Old Al Rayyan Heritage Village della Qatar Foundation. Le case tradizionali sono state conservate e le loro caratteristiche uniche testimoniano le umili origini del Paese.