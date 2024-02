Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il segretario di Stato Usa, Antony Bliken, al suo arrivo in Arabia Saudita (5 febbraio 2024) - Diritti d'autore Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il segretario di Stato Usa, Antony Bliken, al suo arrivo in Arabia Saudita (5 febbraio 2024) - Diritti d'autore Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il segretario di Stato Usa Blinken è in Arabia Saudita, prima tappa del quinto viaggio diplomatico in Medioriente. A Gaza il livello di distruzione è "sbalorditivo" denunciano le Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri francese Sejourné a Gerusalemme: "No a trasferimento dei palestinesi da Gaza"