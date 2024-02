Stati Uniti: Joe Biden stravince alla primarie in South Carolina

Di Euronews

Vittoria schiacciante del presidente Usa alle primarie democratiche in South Carolina. Lo Stato sulla costa orientale è fondamentale per la nuova corsa alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha stravinto le primarie democratiche in South Carolina, ottenendo il 96,5 per cento dei voti per la sua candidatura. Ha sconfitto gli altri democratici che si erano presentati al voto in South Carolina, tra cui il rappresentante del Minnesota Dean Phillips e la scrittrice Marianne Williamson. Le elezioni presidenziali statunitensi sono programma il prossimo novembre.

Perché la South Carolina è importante per Biden

La South Carolina è importante per due motivi: in primo luogo, è il primo Stato razzialmente diversificato a tenere le primarie, a parte l'Iowa e il New Hampshire, a prevalenza bianca. In secondo luogo, è importante per Biden dal punto di vista personale: durante la precedente campagna di quattro anni fa, fu proprio la vittoria in South Caroline ad aiutarlo ad assicurarsi la nomination dopo le precedenti deludenti sconfitte.

Biden: "Vinceremo e dimostreremo che Trump è un perdente"

Il presidente degli Stati Uniti si trovava a Los Angeles per un evento di raccolta fondi quando ha ricevuto la notizia della vittoria. "Il popolo della South Carolina ha fatto sentire di nuovo la sua voce e non ho dubbi sul fatto che abbiate segnato il cammino per vincere di nuovo la presidenza, e di dimostrare ancora una volta che Donald Trump è un perdente", ha commentato Biden.