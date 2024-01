Regno Unito: in fiamme un edificio a Liverpool

Di Euronews

Le fiamme hanno distrutto un edificio di quattro piani a Liverpool, enormi colonne di fumo erano visibili in tutta la città. Per spegnere l'incendio sono stati impiegati ​​più di cinquanta vigili del fuoco

Sabato è scoppiato un enorme incendio a Liverpool, nel Regno Unito, pennacchi di fumo erano visibili in tutta la città. Una decina di veicoli e più di cinquanta vigili del fuoco sono arrivati ​​per spegnere le fiamme che stavano devastando un edificio di quattro piani. Le autorità locali hanno dichiarato l'incendio "un incidente grave". È stata ordinata l'evacuazione dei cittadini dalle case vicine e il luogo è stato transennato.

Dopo alcune ore, l'incendio è stato in gran parte domato, lasciando bruciare solo isolati "punti caldi". A giudicare dalle immagini diffuse sui social network, l'edificio è andato completamente a fuoco. Una volta messa in sicurezza la zona, gli sfollati sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Non sono state segnalate vittime e non è ancora stato reso noto il motivo dell'incidente.