Germania: incendio in un ospedale, muoiono quattro pazienti

I vigili del fuoco che, in Germania, hanno spento l'incendio in un ospedale - Diritti d'autore Rolf Vennenbernd/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

I vigili del fuoco che, in Germania, hanno spento l'incendio in un ospedale - Diritti d'autore Rolf Vennenbernd/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Di Euronews

La polizia tedesca ha dichiarato che tre pazienti sono morti in un incendio in un ospedale a Uelezen e un quarto è stato portato in un altro ospedale. Non si conoscono ancora le cause del rogo